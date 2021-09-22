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دراسة: الاعتداء الجنسي على السيدات يسبب «الخرف والسكتة الدماغية»

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دراسة: الاعتداء الجنسي على السيدات يسبب «الخرف والسكتة الدماغية» دراسة: الاعتداء الجنسي على السيدات يسبب «الخرف والسكتة الدماغية»

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وجدت دراسة جديدة أن النساء اللائي تعرضن لاعتداء جنسي أكثر عرضة للإصابة بنوع من تلف الدماغ المرتبط بالتدهور المعرفي والخرف والسكتة الدماغية.

وقالت مؤلفة الدراسة ريبيكا ثورستون، الأستاذة ومديرة مختبر الصحة السلوكية للمرأة في كلية الدراسات العليا للصحة العامة بجامعة بيتسبرج: «يمكن أن يكون إما اعتداء جنسي على الأطفال أو اعتداء جنسي على البالغين».

وأضافت: «بناءً على البيانات السكانية، فإن معظم النساء يتعرضن لاعتداءات جنسية عندما يكونن في سن المراهقة المبكرة ومراحل البلوغ المبكرة»، «لذلك من المحتمل أن تكون هذه التجارب نلاحظ آثارها لاحقًا في الحياة» بحسب ما ذكر موقع سي إن إن.

الدراسة الجديدة، التي قدمت في الاجتماع السنوي لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية، تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث حول التأثير طويل المدى للاعتداء الجنسي على الجسم والعقل.

وقالت ثورستون: «علينا أن نبقي اهتمامنا على قضية العنف الجنسي ضد النساء وألا ندعها تسقط من على شاشة رادار المجتمع، لأنها لا تزال قضية رئيسية تتعلق بصحة المرأة».

وجدت دراسات سابقة أن الصدمة الجنسية مرتبطة بمستويات أعلى من الثلاثية وضغط الدم في منتصف العمر، وخطر أكبر بثلاثة أضعاف للإصابة باللويحة السباتية، وجميعها عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة سابقة في عام 2018 أن النساء اللواتي أبلغن عن اعتداء جنسي سابق كن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاث مرات، وأكثر عرضة بمرتين للإصابة بالقلق والأرق من النساء اللواتي ليس لديهن تاريخ من الصدمات الجنسية.

وأضافت أن النساء اللواتي تعرضن لصدمات جنسية يجب أن يشعرن بالقدرة على التحدث وإخبار أطبائهن.

ونصت ثورستون من تعرضو لصدمة جنسية إلى مشاركة المعلومات تمامًا مع مقدمي الرعاية الصحية، مضيفة أن هذا ليس خطأك، لذا يرجى مشاركة ما تشعر بالراحة تجاه الكشف عنه، مشددة إنها معلومات مهمة لها آثار على صحتك الجسدية ورفاهيتك العاطفية.

المصرى اليوم

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