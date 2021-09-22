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مباشر باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

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مباشر باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي مباشر باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

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يلتقي بعد قليل فريق باريس سان جيرمان ضد ميتز على ملعب الاخير، ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الفرنسي.

ويسعى نادي العاصمة إلى مواصلة سلسلة نتائجة الإيجابية وتحقيق الفوز السابع على التوالي وتوسيع الفارق مع الوصيف، فيما يأمل أصحاب الأرض في الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر وذلك من أقل مغادرة قاع الترتيب.

وسيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز عبر شاشة بي إن سبورت2 بصوت المعلق جواد بده عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، مع وجود استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

ويوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة اللقاء بصورة لحظية مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويخوض باريس سان جيرمان لقاء ميتز بدون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه الأخيرة امام أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الأول.

المصرى اليوم

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