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مدير تعليم القنفذة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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مدير تعليم القنفذة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ91 مدير تعليم القنفذة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ91
قال إننا نستقبل هذه الذكرى بالعديد من الإنجازات العالمية بمختلف المجالات

مدير تعليم القنفذة يهنئ القيادة الرشيدة والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ91

قدَّم مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، باسمه ونيابة عن الأسرة التعليمية بالقنفذة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ(91).

وتفصيلاً، أكد "الزاحمي" أن الذكرى السنوية لتوحيد هذا الكيان الشامخ العظيم فرصة للتأمل في مسيرة عظيمة، ورحلة تحديات كبيرة، وإصرار وعزيمة على البناء والعطاء والرقي الحضاري.. لافتًا إلى أننا نستقبل هذه الذكرى بالعديد من الإنجازات العالمية في مختلف المجالات.

وأوضح "الزاحمي" أن المواطن السعودي ارتفع سقف طموحاته بفضل الله، ثم بطموح قيادة هذا الوطن العظيم، ورؤية 2030 التي وضعت أعلى المؤشرات العالمية سقفًا لها، ونحن نعيش حاليًا هذه الإنجازات العالمية. فمثلاً حققت المملكة المرتبة الثانية بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني؛ لتقفز من المرتبة السابعة عشرة عام 2017 لتصل للمرتبة الثانية عام 2021. كذلك تصدرت منصة مدرستي ضمن أفضل أربعة نماذج عالمية للتعليم الرقمي خلال جائحة كورونا بحسب دراسة لمنظمة اليونسكو التي أشادت فيها بتجربة التعليم السعودي الإلكتروني، وتطبيق الفصول الافتراضية بمعايير احترافية. وعلى مستوى التعليم العالي حققت 10 جامعات سعودية مراتب متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021/2020 عالميًّا وعربيًّا.

وأشار إلى أن هذه بعض الأمثلة القليلة جدًّا على مستوى إنجازات الوطن، التي تثبت أن بلادنا منطلقة نحو الصدارة العالمية بإذن الله تعالى، بهمة أبنائها وبناتها، وبدعم وطموح القيادة الرشيدة.

وتابع الزاحمي بقوله: "نحن ندرك أن التعليم هو الرافد الأهم في تحقيق رؤية بلادنا، ونسعى -بإذن الله- أن نؤدي واجبنا الوطني بكل عزيمة وإصرار للوصول إلى منجزات تليق بهذا الوطن العظيم ومكانته المقدسة".

واختتم حديثه بدعاء الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلا الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها، ويحفظ قيادتها وشعبها الوفي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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