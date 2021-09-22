★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تدعم الجهود الرامية لحل أزمة سد النهضة سلميًا وبشكل ملزم بما يحفظ حقوق مصر والسودان.

وأضاف أن «السعودية تدعم الحلول السلمية برعاية أممية لأزمات ليبيا وسوريا، وأفغانستان».

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشدداً على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أن إيران دولة جارة، معرباً عن أمل المملكة في أن تؤدي المحادثات معها إلى إقامة علاقات.

كما تابع أن السياسة الخارجية للسعودية تقوم على دعم الحوار لتحقيق السلام.