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تل أبيب تعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل سوريا

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تل أبيب تعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل سوريا تل أبيب تعلن سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية داخل سوريا

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أفاد بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية، على خلفية ما قال أنه "عطل فني".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره باللغة العبرية عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة « تويتر»، مساء اليوم الأربعاء، إن مسيّرة تابعة له سقطت داخل سوريا بسبب "عطل فني".

وأضاف أن المسيرة كانت تقوم بمهام روتينية في الأجواء السورية، وأنه فتح تحقيقا في سقوطها.


وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل سقوط مسيرات تابعة لها في سوريا، وتقول إن ذلك بسبب "عطل فني"، فيما أعلنت سوريا لأكثر من مرة أيضا أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرات إسرائيلية في سماء البلاد.

وبين الفينة والأخرى، تشن إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في سوريا، تقول إن بعضها يستهدف قوات إيرانية.

وفي أغسطس الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن إسرائيل نفذت 14 غارة جوية داخل سوريا منذ بداية العام وقامت طائراتها بتدمير ما يزيد على 40 هدفا.

على صعيد آخر، كان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، قال الخميس، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: «ليس هناك أي محادثات حاليا بين إسرائيل وسوريا، وليس هناك أي ملفات تقريبا يمكننا التباحث بشأنها».

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