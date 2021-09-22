هل يرى «أسرى جلبوع» النور قريبًا عبر صفقة تبادل بوساطة مصرية ؟ (تقرير)

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بينما يترقب العالم تطورات ملف أسرى جلبوع الستة، وبينما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت بزيارة إلى مصر عقب أيام من إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب موعد إتمام صفقة تبادل بوساطة مصرية.

ولكن هل وضعت قوائم هذه الصفقة بالفعل، ومنم هم الأسماء المتوقع ضمهم إلى هذه الصفقة ؟هل يرى أبطال جلبوع الستة النور قريبًا؟.. هذا ما تجيب عليه «المصري اليوم» بالاستعانة بتحليلات الدكتور طرق فهم، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمستشار مشارك في المفاوضات العربية الإسرائيلية.

قالت إذاعة البث الإسرائيلية «مكان» إن إسرائيل مستعدة لإجراء صفقة تبادل أسرى، لافتة إلى أن مصر تلقت رسائل «غير مسبوقة» حول هذا الاستعداد؛ إذ نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر رفيعة المستوى عن تلقي مصر ما وصفته بـ«رسائل مفاجئة وغير مسبوقة من إسرائيل» لإعادة تحريك ملف صفقة التبادل مع حركة حماس بعد جمود استمر طويلًا.

وأضافت إذاعة البث الإسرائيلي عن المصادر رفيعة المستوى المصادر قولها بأن مسؤوا الاحتلال الإسرائيلي أبلغوا الوسيط المصري هاتفيا بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف الصفقة بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس، مؤكدة إن «وقت استعادة جنود الاحتلال الإسرائيليين ورفاتهم قد حان فعلا، بحسب الإذاعة الإسرائيلية».

ووشهدت الأيام الأخيرة مؤشرات توحي بأن هناك تحرك إيجابي نحو صفقة تبادل؛ إذ استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الإثنينالماضي في شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وتباحثا حول سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى «مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية». كما وصل، أمس وفد من المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من دمشق وقطاع غزة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بدعوة مصرية، وهي إشارات حول إعداد قائمة الاسرى أو التباحث بشأنها _على أقل تقدير.

في السياق ذاته، كان الناطق باسم كتائب القسام، أبوعبيدة أعلن أنه لن تتم أي صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل دون الأسرى الستة الذين فروا من سجن، كما قال مسؤول ملف الأسرى بحركة حماس زاهر جبارين أن الحركة تجري اتصالاتها من من عدة جهات حول صفقة تبادل.

وأوضح جبارين ان مطالب «حماس واضحة للوسطاء ولإسرائيل واذا ارادت الاخيرة ان تكون هناك صفقة ستكون من الغد، مؤكدا المقاومة لا يمكن ان تتنازل عن اطلاق سراح الاسرى من ذوي المحكوميات العالية والمحتجزين اكثر من اربعين عاما.

وفي تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أكد الدكتور طارق، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمستشار مشارك في المفاوضات العربية الإسرائيلية أن قائمة الصفقة قد وضعت بالفعل، أن هناك تطورات إيجابية بشأن صفقة التبادل، بل وذهب إلى أن الصفقة تكاد تكون تمت بالفعل بوضع قوائمها والاتفاق عليها، لافتًا إلى أن جميع الأطراف ستخرج فائزة.

وأوضح «فهمي» أنه من مصلحة جميع الأطراف إتمام صفقة التبادل الأن، لأن الجميع سيخرجون فائزون، موضحًا أن هناك فرصة جيدة أمام حكومة بينيت لاتمام الصفقة لاعادة تقديم نفسها امام الجمهور الإسرائيلي مجددًا مما يدعم استمرارها.

وأكد فهمي أن حماس تريد أن تعود للوجهة مجددًا عبر إتمام صفقة مشرفة كما أن من مصلحة الحركة إتمام هذه الصفقة الآن، لإثبات أنها لا تزال تتمتع بدور فاعل على المستويين الداخلي والخارجي من جانب، ولكسب شعبية في غزة والضفة من جانب آخر«.

ورجح فهمي أن الأسرى الستة «زكريا زبيدي، محمد العارضة، محمود العارضة، يعقوب القادري، أيهم كممجي ومناضل انفيعات على وشك أن يرو النور قريبًا، لكنه استبعد أن تطال الصفقة، مروان البرغوثي، أو غيره من القيادات الرمزية للجبهتين الشعبية والديموقراطية، إلا أن حماس ستستعيض عن ذلك بالكم وبإتمام الصفقة عبر دفعة واحدة لتلافي أخطاء صفقة جلعاد شاليط».