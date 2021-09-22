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الشريك المجتمعي لمعامل المختبر.. مؤسسة مؤمنة كامل تستمر في دعمها لمستشفى قصر العيني

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الشريك المجتمعي لمعامل المختبر.. مؤسسة مؤمنة كامل تستمر في دعمها لمستشفى قصر العيني الشريك المجتمعي لمعامل المختبر.. مؤسسة مؤمنة كامل تستمر في دعمها لمستشفى قصر العيني

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في إطار إيمانها بأن درجة التطور الاجتماعي والاقتصادي والعلمي في أي مجتمع تلعب دوراً فاعلاً في طريقة عمل النظام الصحي، قامت مؤسسة مؤمنة كامل، الشريك المجتمعي لمعامل المختبر التابعتين لشركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH الرائدة والمتخصصة في تقديم باقة متكاملة من خدمات التشخيص الطبي فائقة الجودة في كل من ، والأردن، والسودان ونيجيريا، بالمساهمة في عدد من مبادرات دعم وتمكين القطاع الصحي والأسر الأكثر استحقاقاً، فضلاً عن استمرارها في دعم مجموعة من أقسام مستشفى قصر العيني.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة مؤمنة كامل، رئيس مجلس إدارة معامل المختبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مؤمنة كامل: «نؤمن كمؤسسة بأهمية مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تنجح في خلق تأثيرٍ مستدامٍ في المجتمع وحياة الفرد الاجتماعية والصحية والاقتصادية، لذا نسير على نهج وطموح في أن تصبح لدى كل المستشفيات القدرة الكافية للاستمرار في القيام بدورها المنوطة به في توفير الخدمات العلاجية للمرضى، مضيفةً: «ومن المبادرات التي اخذتها المؤسسة على عاتقها، دعم عدد من أقسام مستشفيات قصر العيني، حيث بدأنا في دعم مركز قصر العيني لأمراض الكُلى منذ عام 2019 عبر تزويدهم بالفلاتر والمعدات الطبية، وساهمنا في توفير أكثر من 9000 جلسة غسيل للكلى».

وأوضحت دكتورة مؤمنة أن المؤسسة تحرص أيضاً على الدعم الدائم لوحدة المناظير لإنقاذ الحالات الحرجة وتوفير المعدات اللازمة، حيث استفاد منذ عام 2017 أكثر من 365 مريض من هذا الدعم، أيضاً قامت المؤسسة بتقديم الدعم لقسم العناية المركزة المجاني بمستشفى الباطنة بقصر العيني وتوفير الأجهزة اللازمة، وتزويد المستشفى ب 20 سرير فضلاً عن الأجهزة الطبية الأخرى لزيادة كفاءة الغرف. مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية أوسع ورؤية كاملة لدى المؤسسة التي تعمل من أجل الارتقاء المجتمعي والإنساني.

من جانبها، قالت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لشركة IDH، الشركة المالكة لمعامل المختبر: «اهتمت مؤسسة مؤمنة كامل منذ نشأتها بالتنمية الصحية والبيئية والقضايا الصحية العامة، خاصة فيما يتعلق بالنظم الصحية وإستراتيجيات وسياسات الرعاية الصحية في مصر. وهذا ما جعل مؤسسة مؤمنة كامل ومعامل المختبر تتبنى مجموعة من القيم التي تهدف إلى تحقيق الصحة والسعادة لكافة أفراد المجتمع، التي تهدف إلى تحقيق جودة العلاج والتمكين الاقتصادي للأكثر احتياجاً من أفراد المجتمع، مشيرةً إلى أن شركة IDH تحظى بمكانة رائدة مدعومة بخبرات متضافرة تربو على 40 عامًا في مجال خدمات التشخيص الطبي، وهذا ما يمكن المؤسسة والشركات التابعة لـ IDH بتقديم دور فعّال يجعل منها شريكاً في التنمية والتدريب والتطوير، لما لها من تأثير كبير في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا».

ومنذ إنشائها في عام 2006، أخذت مؤسسة مؤمنة كامل على عاتقها تحقيق مبدأ تقديم المساعدة والخدمات الطبية عالية الجودة لتحسين حياة الأفراد والمجتمع ككل، وتتمحور أهدافها حول أربع مبادئ رئيسية هي الصحة، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، وتمكين المرأة.

رقم التسجيل الضريبي : 547-541-074

المصرى اليوم

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