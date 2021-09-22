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انطلاق المؤتمر الدولي الأول «علوم الآثار والتراث الثقافي والدراسات السياحية» بالأقصر الاثنين

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انطلاق المؤتمر الدولي الأول «علوم الآثار والتراث الثقافي والدراسات السياحية» بالأقصر الاثنين انطلاق المؤتمر الدولي الأول «علوم الآثار والتراث الثقافي والدراسات السياحية» بالأقصر الاثنين

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تنطلق الإثنين المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الأول بعنوان «علوم الآثار والتراث الثقافي والدراسات السياحية في والوطن العربي» بمحافظتى الأقصر والقاهرة .

ينظم المؤتمر مؤسسة مصر المُستقبل للتراث والتنمية والإبتكار بالتعاون مع اتحاد الأثريين المصريين خلال الفترة من 27 – 29 سبتمبر الجارى بمشاركة المركز الثقافي الإيطالي والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة وجامعة جوته بألمانيا، ومنظمة السياحة العالمية.

ويلقى المؤتمر الضوء حول قضايا علوم الآثار والتراث الثقافي المادي واللامادي والدراسات السياحية في مصر والوطن العربي من خلال الأوراق البحثية المشاركة في المؤتمر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، من خلال إحدى عشرة محورا.

ويناقش المؤتمر المحاور التي تتضمن، الآثار والفنون والمُعتقدات القديمة والدراسات البينية منذ عصور ما قبل التاريخ وعبر العصور التاريخية في مصر والوطن العربي، والآثار والفنون والمُعتقدات والدراسات البينية خلال العصرين اليوناني والروماني، والآثار والفنون والمُعتقدات والدراسات البينية خلال العصر القبطي، والآثار والفنون والدراسات البينية خلال العصور الإسلامية.

المصرى اليوم

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