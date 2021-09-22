«ع الدوغرى».. دويتو يجمع أحمد سعد ومصطفى حجاج

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يتعاون الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي مع المطرب مصطفى حجاج في أغنية جديدة بعنوان «ع الدوغرى».

وعبر أحمد سعد ومصطفى حجاج عن سعادتهما بهذا اللقاء الفني وأشادا بهذا التعاون.

أغنية «ع الدوغرى» من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة.

وتقول كلماتها:

احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش

الخوف مايخوفناش

فبلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش

إبلع

ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه

وبنجري ومابنهداش