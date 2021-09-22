أخبار عاجلة

«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه -
السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها -
محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي -
البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة -
إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط -
«المحامين»: النقيب يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ12 فرعية -
مذكرة للبرلمان لزيادة سعر توريد القصب لـ1000 جنيه -
"الزكاة " تضبط أكثر من ألف مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية -
"أمن الطرق" ينبه من رياح وأتربة وأمطار في "الدرب وبيش" -
"الثقافة" تنظم معرض "القط العسيري" في أبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ع الدوغرى».. دويتو يجمع أحمد سعد ومصطفى حجاج

Print
«ع الدوغرى».. دويتو يجمع أحمد سعد ومصطفى حجاج «ع الدوغرى».. دويتو يجمع أحمد سعد ومصطفى حجاج

لاقتراحات اماكن الخروج

يتعاون الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي مع المطرب مصطفى حجاج في أغنية جديدة بعنوان «ع الدوغرى».

وعبر أحمد سعد ومصطفى حجاج عن سعادتهما بهذا اللقاء الفني وأشادا بهذا التعاون.

أغنية «ع الدوغرى» من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع موسيقى أحمد حسام وإلهامى دهيمة.

وتقول كلماتها:

احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش
وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش
إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش
عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش
الخوف مايخوفناش
فبلاش تناطحنا بلاش
بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش
إبلع
ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه
وبنجري ومابنهداش

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي

محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي

البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة

البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة