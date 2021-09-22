تعافي وخروج 9 حالات من مستشفى عزل العديسات في الأقصر

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أعلن مستشفى عزل العديسات بالطود جنوب الأقصر خروج وتعافى 9 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا بعد التأكد من سلبية المسحات وإجراء الأشعات والتحاليل اللازمة.

وقال الدكتور أحمد فتحي، مدير عام مستشفي العديسات التخصصى للعزل الصحى، إن الفريق الطبي بالمستشفى يبذل مجهودات كبيرة تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية للمرضى المصابين وتحقيق أفضل النتائج لمصابي كورونا، موجها شكره لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما يبذلوه من مجهود وتفان في العمل.

وناشدت إدارة المستشفى المواطنين التقدم لموقع الوزارة للتسجيل للحصول على اللقاح، أو التواجد في الحملة التي حددتها الوزارة والمتمثلة في حملة معا نطمن للتطعيم ضد فيروس كورونا.