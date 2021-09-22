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المحلل العربي الضاحي: موسيماني لعب بدون خطة وتوظيف لاعبي الأهلي كان سيئا خلال نهائي السوبر

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المحلل العربي الضاحي: موسيماني لعب بدون خطة وتوظيف لاعبي الأهلي كان سيئا خلال نهائي السوبر المحلل العربي الضاحي: موسيماني لعب بدون خطة وتوظيف لاعبي الأهلي كان سيئا خلال نهائي السوبر

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قال المحلل الرياضي العربي محمد الضاحي، أن بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي أدار مباراة فريقه في نهائي السوبر المصري بشكل سيئ بداية من التشكيل الأساسي، واللعب بدون خطة واضحة فضلا عن عدم توظيف اللاعبين داخل الملعب بشكل جيد.

وأضاف محمد الضاحي، في تصريحات تلفزيونية، بأن اللعب كان عشوائيا في معظم أوقات المباراة، على الرغم من أن الأهلي يمتلك العديد من الحلول الفردية والمهارية أمثال محمد شريف، ومحمد مجدي أفشة، وعلى معلول، وحسام حسن.

وأشار إلى أن عدم دفع موسيماني، بالنجم المالي اليو ديانج، خصوصا وأنه لاعب أساسي في التشكيل طوال الموسم المنقضي، أثر بشكل سلبي كما أن الأهلي لم يكن له طعم ولم يتم تحفيز اللاعبين جيدا، حيث لم يكن لديهم دافعا أو حافزا طوال 120 دقيقة، لإحراز هدف واقتناص بطولة السوبر المصري لتعويض ضياع الدوري، وفي الحقيقة استحق طلائع الجيش البطولة بسبب إخفاق لاعبو الأهلي وضياع العديد من الفرص السهلة أمام حارس الجيش المتألق محمد بسام.

ونوه محمد الضاحي، بأن لاعبي الطلائع نفذوا تعليمات المدير الفني عبدالحميد بسيوني بجدارة، وهو يتمثل في طريقة التأمين الدفاعي واللعب على الأطراف والهجمات المرتدة.

وتوقع أن تشهد علاقة موسيماني توترا حادا مع جماهير النادي الأهلي بسبب خسارته للدوري والسوبر المحلي، وهو ما قد يدفع الإدارة في احتمالية تغيير الجهاز الفني قبل فوات الأوان بسبب ضغوط منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش قد توج بطلًا لكأس السوبر المصري، أمس الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منافسه الأهلي، على إستاد برج العرب بعدما حسم التعادل السلبي نتيجة الأشواط الأصلية والإضافية، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، ليفوز بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين للأهلي.

المصرى اليوم

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