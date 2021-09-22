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المخرج محمد ياسين: أعرف محمد رمضان منذ 10 سنوات.. والعلاقة بيننا جيدة

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المخرج محمد ياسين: أعرف محمد رمضان منذ 10 سنوات.. والعلاقة بيننا جيدة المخرج محمد ياسين: أعرف محمد رمضان منذ 10 سنوات.. والعلاقة بيننا جيدة

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تعاقد المخرج محمد ياسين لتقديم عمل درامي في رمضان 2022 من بطولة محمد رمضان، ليمثل عودة للمخرج للدراما بعد غياب.

وقال المخرج محمد ياسين في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه يعرف محمد رمضان منذ أكثر من 10 أعوام، وكان ما زال في بدايته الفنية، والعلاقة بينهما جيدة للغاية، مشيراً إلى أنه تجمعه في الفترة الحالية جلسات عمل مع محمد رمضان والشركة المنتجة لوضع الخطوط العريضة التي سيسير عليها العمل قبل البدء في تصويره.

كانت آخر أعمال المخرج محمد ياسين هي مسلسل «أفراح القبة» والذي عرض في عام 2016 والذي لعب بطولته منى زكي وإياد نصار وجمال سليمان وصابرين صبا مبارك.

المصرى اليوم

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