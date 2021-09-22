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صلاح عبدالله يهنئ الشيف علاء الشربيني بعيد ميلاده: «كل سنة وأنت ابني وحبيبي»

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صلاح عبدالله يهنئ الشيف علاء الشربيني بعيد ميلاده: «كل سنة وأنت ابني وحبيبي» صلاح عبدالله يهنئ الشيف علاء الشربيني بعيد ميلاده: «كل سنة وأنت ابني وحبيبي»

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فاجأ الفنان صلاح عبدالله، الشيف علاء الشربيني، خلال حلقة، اليوم، برنامجه «أحلى أكلة»، المذاع على قناة ON، حيث احتفل بعيد ميلاده على الهواء.

في مداخلة هاتفية، وجه صلاح التحية للشيف علاء، وغنّى له احتفالا بعيد ميلاده، وأشاد بأخلاقه وعلاقته الطيبة به، قائلا: «كل سنة وأنت ابني وحبيبي وصاحبي، عايز اكشف للناس من خلال برنامجك الحلو ده الوجه الآخر للشيف علاء الشربيني وجه الرجولة والكرم والجدعنة وفعل الخير، أنت دايما سبّاق في فعل الخير».

تابع صلاح عبدالله: «دايما أقول لكل اللي حواليا أنا عندي 3 بنات آه، بس علاء الشربيني ده ابني وحبيبي».

من جانبه، وجه الشيف علاء الشربيني الشكر لصلاح عبدالله على كلماته الطيبة، ومفاجأته اللطيفة على الهواء، قائلا: «عم صلاح عبدالله عمدة الفنانين في ، الراجل ده أب وأخ وجار وكل حاجة حلوة في الدنيا بالنسبة لي.. عم صلاح ده أنتيمي بجد، ومن الناس المحترمة العزيزة على قلبي جدا».

المصرى اليوم

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