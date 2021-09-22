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ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة

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ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة ألمانيا ترشح رئيس منظمة الصحة العالمية الحالي لولاية جديدة

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رشحت ألمانيا وزير الصحة الإثيوبي السابق تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الأربعاء، لولاية ثانية له على رأس منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم تأييدها لترشح تيدروس (56 عاما) لولاية جديدة ليصبح الوحيد حتى الآن الذي يخوض السباق قبل انتهاء مهلة تقديم الترشيحات يوم غد الخميس.

ورغم أن ذلك الدبلوماسي لم يعلن رسميا بعد ترشحه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، لكن مصادر دبلوماسية أعلنت أنه مرشح.

وكان ترشح تيدروس معقدا بعدما سحبت بلاده دعمها له بسبب موقفه من الصراع في مسقط رأسه تيغراي، إذ أثار غضب الإثيوبية بعد استخدامه منبر منظمة الصحة العالمية مرارا لإدانة الحملة القمعية في منطقته الأصلية.

وتوقع معظم المراقبين أن الدعم الرسمي سيأتي من دول إفريقية، ما جعل إعلان ألمانيا يبدو مفاجئا.

ويبقى أمام الدول الأعضاء في المنظمة مهلة حتى الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، يوم غد الخميس لتسمية المرشحين لمنصب المدير العام، على أن تعلن الأسماء رسميا أوائل نوفمبر القادم.

المصرى اليوم

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