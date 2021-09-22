أخبار عاجلة

«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه -
السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها -
محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي -
البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة -
إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد بدمياط -
«المحامين»: النقيب يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بـ12 فرعية -
مذكرة للبرلمان لزيادة سعر توريد القصب لـ1000 جنيه -
"الزكاة " تضبط أكثر من ألف مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية -
"أمن الطرق" ينبه من رياح وأتربة وأمطار في "الدرب وبيش" -
"الثقافة" تنظم معرض "القط العسيري" في أبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير الشئون الاقتصادية الليبي يفتتح معرض ديارنا في القاهرة

Print
وزير الشئون الاقتصادية الليبي يفتتح معرض ديارنا في القاهرة وزير الشئون الاقتصادية الليبي يفتتح معرض ديارنا في القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلامة الغويل، فعاليات افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة في دورته السبعين، المقام في القاهرة وذلك بدعوة كريمة وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية الدكتورة وفاء الكيلاني، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتجول الغويل رفقة الوزيرتان جولة داخل اروقة المعرض الذي شمل على ما يزيد عن 200 عارض.

كما زار سلامة جناح غدامس المعروفة عبر التاريخ بلؤلؤة الصحراء الليبية فهي من المدن المحافظة على الهوية والأصالة، وكذلك جناح تاورغاء الذي تم تخصيصه للأسرة المنتجة فهي تعد من أبرز المدن المهتمة بالصناعات التقليدية والحرف اليدوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

«البيطريين»: فرعية البحيرة تكرم الأعضاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

السيسي: مصر ملتزمة بمسار مفاوضات سد النهضة.. وعلى المجتمع الدولي القيام بدور مؤثر لحلها

محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي

محافظ دمياط تفاجئ عددًا من المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي

البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة

البرد والأنفلونزا وكورونا .. 3 أمراض بأعراض مختلفة