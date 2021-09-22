وزير الشئون الاقتصادية الليبي يفتتح معرض ديارنا في القاهرة

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حضر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلامة الغويل، فعاليات افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة في دورته السبعين، المقام في القاهرة وذلك بدعوة كريمة وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية الدكتورة وفاء الكيلاني، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتجول الغويل رفقة الوزيرتان جولة داخل اروقة المعرض الذي شمل على ما يزيد عن 200 عارض.

كما زار سلامة جناح غدامس المعروفة عبر التاريخ بلؤلؤة الصحراء الليبية فهي من المدن المحافظة على الهوية والأصالة، وكذلك جناح تاورغاء الذي تم تخصيصه للأسرة المنتجة فهي تعد من أبرز المدن المهتمة بالصناعات التقليدية والحرف اليدوية.