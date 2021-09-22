الإسماعيلي يتعادل مع بلبيس وديًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مع فريق بلبيس أحد أندية القسم الثاني بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء، على ملعب أحد الفنادق بالاسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد..



هدف الإسماعيلي سجله اللاعب محمود عبدالله، وجاء هدف التعادل لبلبيس، في الشوط الثاني من ضربة جزاء.

ونجح محمد صبحي، حارس مرمى الدراويش، في التصدي لضربة الجزاء، كما أهدر أحد اللاعبين الافارقة الذين يخضعون للاختبار في الاسماعيلي ضربة جزاء.

الودية شهدت حضور كل من المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبدالرحيم عضوا مجلس الإدارة بجانب على أبوجريشة وعماد سليمان ثنائي اللجنة الفنية.