سعيد العويران يشبه النصر السعودي بريال مدريد وبرشلونة

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يستغرب سعيد العويران أسطورة نادي الشباب السعودي الأسبق من تمنيات البعض بهبوط نادي النصر لدوري الدرجة الأولى قائلاً يريدون هبوط النصر كأنهم يريدون هبوط ريال مدريد وبرشلونة .

وقال العويران في تصريحاته لقناة «24 الرياضية»: «فريق كالأهلي الشباب الاتفاق والاتحاد النصر فرق ممتعة تخيل الدوري الإسباني مثلًا بدون برشلونة وريال مدريد؟.

وأضاف: « النصر فريق خرج بالمنتخب السعودي للعالمية ولاعبين كيوسف خميس وماجد عبدالله والهريفي ومحيسن وهاشم سرور».

النصر كان يصارع الهبوط في الجولات الأولى من الموسم الماضي واختتم الموسم في المركز السادس وبالموسم الحالي حصد النصر ست نقاط من أربع جولات حيث خسر مباراتين ،

ويواجه ريـال مدريد نظيره ريـال مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني ويحتل ريـال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني حالياً بـ13 نقطة بفارق نقطتين على أتلتيكو مدريد.