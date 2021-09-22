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رئيس تونس يعلن اتخاذ 5 إجراءات استثنائية جديدة

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رئيس تونس يعلن اتخاذ 5 إجراءات استثنائية جديدة رئيس تونس يعلن اتخاذ 5 إجراءات استثنائية جديدة

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أصدر رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، أمرًا رئاسيًا يتعلق بـتدابير استثنائية:

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية.

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

المصرى اليوم

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