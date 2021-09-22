الجزيرة كابيتال تحدد السعر المستهدف لـ" إس تي سي حلول" عند 193 ريالاً

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الرياض - مباشر: توقع تقرير صادر عن شركة الجزيرة كابيتال للأبحاث أن تحقق الشركة العربية لخدمات الإنترنت والإتصالات Solutions by stc أكبر استفادة من النمو بقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات بالمملكة العربية السعودية.

وحددت شركة الأبحاث، في تقريرها الصادر مؤخرا ماقبل الطرح العام، السعر المستهدف للسهم عند 193 ريال للسهم بإرتفاع نسبته 27.8% عن سعر الطرح البالغ 151 ريال.

وأضافت أن القيمة الضمنية لمضاعف الربحية لصافي الربح المتوقع لعام 2023 عند 18.2 مرة، مقابل مضاعف ربحية عند 14.3 مرة استناداً الى سعر الاكتتاب العام البالغ 151 ريال سعودي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحقق سوق معاملات شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات معدل سنوي مركب يصل إلى 6.7% في الفترة من 2018 إلى 2025 ليصل إلى 53.1 مليار ريال سعودي في عام 2025.

وتابعت أنه من المتوقع أن تدفع خطة المملكة بتحويلها الى مركز تكنولوجي عملية الرقمنة في قطاعات مثل الحكومة، والاتصالات والاعلام والترفيه والخدمات المالية، والتصنيع، والرعاية الصحية والتعليم.

وبالاضافة إلى ذلك، يتوقع أن يتم تبني تقنيات جديدة في إطار رؤية السعودية 2030 مثل الذكاء الإصطناعي والروبوتات والواقع المعزز والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية، بدون التأثير مستوى أمن المعلومات.

وأضافت شركة الأبحاث أنه من المتوقع يكون النمو مدعوماُ بخدمات تكنولوجيا المعلومات والي بلغت نسبته 59% من معاملات شركات سوق تكنولوجيا المعلومات في عام 2018 ، حيث متوقع أن يرتفع إلى 9.7% في نفس الفترة.

يتوقع أن يتوسع قطاع تكامل الأنظمة، وهو أكبر قطاعات سوق تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات للشركات في المملكة العربية السعودية، ليحقق معدل سنوي مركب بنسبة 4.4% في الفترة من 2018-2025 ليصل إلى 13 مليار ريال سعودي.

وتوقعت أن يكتسب دمج التطبيقات المزيد من الإهتمام مع اتجاه الإتصاد إلى الرقمنة، كما رجحت أن تتوسع قطاعات تدريب واستشارات تكنولوجيا المعلومات بمعدل سنوي مركب يصل إلى 5.9%و5.3%بالتتابع في نفس الفترة.

كما توقعت الجزيرة كابيتال أن يتوسع قطاع إنترنت الأشياء بمعدل سنوي مركب يصل إلى 21.2%في الفترة من 2018-2025 ، مدعوماً بارتفاع استخدامه في قطاعات التصنيع والرعاية الصحية والنقل.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي)، اليوم الأربعاء عن انتهاء اكتتاب المؤسسات والأفراد في الطرح العام الأولي لـ20% من أسهم شركتها التابعة "إس تي سي حلول".

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول السعودية"، أن إجمالي المتحصلات من الطرح بلغ نحو 3.62 مليار ريال، وذلك قبل خصم كافة الأتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر في قائمة المركز المالي للشركة بالربع الثالث من عام 2021م.

وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، في وقت سابق عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لالفئات المشاركة في اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "اس تي سي حلول"، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ151 ريالاً للسهم، وبنسبة تغطية بلغت 13003%.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في يونيو/ حزيران 2021، على طلب "إس تي سي حلول" التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية) بطرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 20% من أسهم الشركة.

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الاتصالات السعودية تجمع 3.62 مليار ريال من اكتتاب "إس تي سي حلول"

تحديد السعر النهائي لطرح "إس تي سي حلول" بـ 151 ريالاً للسهم