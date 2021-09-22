جامعة عين شمس: نجاح غير مسبوق لقافلة كلية الطفولة لذوي الاحتياجات الخاصة بالموسكي

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شهدت القافلة الطبية التوعوية الشاملة المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم والتي نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، بحى الموسكى، اقبالاً شديداً من الأهالي، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

أوضحت د. راندا كمال وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شارك فيها مجموعة متميزة من الأطباء والأخصائيين العاملين بمركز رعاية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في مختلف التخصصات المقدمة للأطفال وأسرهم وعلى رأسهم د. احمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا للطفولة ،ومجموعة من شباب الطلاب.

وأضافت أن القافلة تميزت بتقديم خدمات طبية متكاملة تشخيصية وعلاجية مجانية لعدد كبير من الأطفال في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تلقى المريض الواحد عدة خدمات من أكثر من تخصص تباعا للتشخيص المبدئى، حيث تم تقديم خدمات طبية في تخصصات تتضمن الأمراض العصبية في الأطفال، والطب النفسي والتخاطب حيث تم تطبيق مقياس اللغة الشامل وتحديد مشكلات النطق والكلام للأطفال والإرشاد لحالات تأخر اللغة واللدغات والتهتهة ومشكلات الصوت ومشكلات عسر القراءة والكتابة والتأخر الذهني.

كذلك تم الكشف عن الاعاقات الحركية وقياس مستوى الذكاء، الكشف عن صعوبات التعلم، التوحد، تعديل سلوك، إرشاد أسري، رعاية ذاتية وتنمية المهارات، كما تم إجراء اختبارات الذكاء للأطفال وتطبيق مقياس السلوك التكيفي ومقياس فرط الحركة وتشتت الانتباه،

وأشارت إلى أنه تم تحويل بعض الحالات لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة لاستكمال الفحوصات والعلاج والمتابعة مع عمل الجلسات التأهيلية المناسبة لكل مريض.

وأشارت رانده كمال إلى أن القافلة انفردت بتقديم تخصصات دقيقة باستخدام أجهزة متطورة للفحوصات ،حيث تم مناظرة وفحص عدد كبير من الاطفال باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية على القلب للكشف عن العيوب الخلقية في القلب وأمراض صمامات القلب وتم تحويل الحالات إلى وحدة القلب بمستشفى الدمرداش لاستكمال الفحوصات والعلاج الذي يتضمن عمل قسطرة وعمليات جراحية في القلب.

كذلك تم إجراء فحص للأطفال بجهاز السونار على المخ وعلى البطن مع وصف العلاج المناسب لهم وتحويلهم للمتابعة، أيضا تضمنت القافلة عمل فحوصات بأجهزة حديثة للفحص السمعي والإكتشاف المبكر للإعاقات السمعية وتشخيص وعلاج أمراض الأذن الوسطى وآلام الأذن وتشخيص أمراض الدوخة وعدم الاتزان والكشف وعلاج طنين الأذن

وشاركت كلية صيدلة عين شمس في القافلة حيث قام مجموعة من شباب طلاب الكلية بتقديم خدمات قياس السكر والضغط وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم وتوزيع عبوات من الفيتامينات والأملاح المعدنية، بالاضافة إلى قيامهم بعمل جلسات توعية في مجال التغذية للأطفال وأسرهم.