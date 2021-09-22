استمرار أعمال تبطين الترع والمصارف في الزينية شمال الأقصر

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اعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة، أنه بالتنسيق مع مديرية الرى والصرف بقنا والاقصر تم اليوم المرور على مشروع الصرف والري لمتابعة أعمال تبطين الترع والمصارف ومتابعة نسب التنفيذ وذلك ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف في مدينة الزينية.

جاء ذلك بحضور المهندس صبري مختار ابوشامة وكيل وزارة الرى بقنا والاقصر والمهندس روماني ظريف مدير هندسة صرف الاقصر ويوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف احمد رئيس قرية الزينية بحرى وهدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الصعايدة ومحمد الراوى سكرتير القرية.

وتم المرور على مصرف جنابية السكة الحديد ومصرف الستين، اعمال تبطين ترعة الزينية، واعمال انشاء كوبري على ترعة ساحل العشى.