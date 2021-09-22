أخبار عاجلة

بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا -
البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب -
"البلدية والقروية" تطلق المرحلة الثانية من حملة "صور وأرسل" خلال 30 ثانية -
صافرة "الهويش" تضبط قمة الاتحاد والأهلي.. و"الرميخاني" للحزم والهلال -
الموافقة على تأسيس أول جمعية مهنية للأدب في المملكة -
تحية جمال عبد الناصر رفيقة الحياة وجارته فى القبر -
محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية -
رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة.. ويهنئ البرلمان بعودة الانعقاد -
محافظ أسوان يفاجئ المسؤولين بزيارة مدينة كوم أمبو ويقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة -
اعترافات المتهمين بـ اختطاف تاجر كرداسة أمام النيابة: خلاف مالي وراء الواقعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار أعمال تبطين الترع والمصارف في الزينية شمال الأقصر

Print
استمرار أعمال تبطين الترع والمصارف في الزينية شمال الأقصر استمرار أعمال تبطين الترع والمصارف في الزينية شمال الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة، أنه بالتنسيق مع مديرية الرى والصرف بقنا والاقصر تم اليوم المرور على مشروع الصرف والري لمتابعة أعمال تبطين الترع والمصارف ومتابعة نسب التنفيذ وذلك ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف في مدينة الزينية.

جاء ذلك بحضور المهندس صبري مختار ابوشامة وكيل وزارة الرى بقنا والاقصر والمهندس روماني ظريف مدير هندسة صرف الاقصر ويوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف احمد رئيس قرية الزينية بحرى وهدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الصعايدة ومحمد الراوى سكرتير القرية.

وتم المرور على مصرف جنابية السكة الحديد ومصرف الستين، اعمال تبطين ترعة الزينية، واعمال انشاء كوبري على ترعة ساحل العشى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في مقتل «تاجر» برصاص «مجهولين» في بولاق

النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في مقتل «تاجر» برصاص «مجهولين» في بولاق

محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية

محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية

رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة.. ويهنئ البرلمان بعودة الانعقاد

رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة.. ويهنئ البرلمان بعودة الانعقاد

محافظ أسوان يفاجئ المسؤولين بزيارة مدينة كوم أمبو ويقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة

محافظ أسوان يفاجئ المسؤولين بزيارة مدينة كوم أمبو ويقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة