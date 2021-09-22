إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى الزينية شمال الأقصر

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اعلن العقيد احمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية، قيام الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بتنفيذ قرار إزالة في المهد عبارة عن تعدى بالبناء بدون ترخيص على مساحة نصف قيراط.

ونفذ قرار الإزالة كل من مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد انور محمد سكرتير القرية وممدوح فتح الله مسؤول القسم الفني بالقرية. وفى السياق نفسه تم ضبط عربية كسح تفرغ مياه الصرف الصحي داخل الارض الزارعية بقرية المدامود قبلى.

وتم ضبط المخالفة عن طريق رئيس قرية المدامود قبلى مصطفى النجار وعماد انور محمد سكرتير القرية وممدوح احمد مدير إدارة البيئة بالمركز وتم عمل محضر بالواقعة والتحفظ على المعدات داخل مركز شرطة طيبة.