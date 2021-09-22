ضبط 200 كيلو لحوم وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية تموين الأقصر، بالتنسبق مع الطب البيطرى، من ضبط 200 كيلو أسماك ولحوم ودواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

جاء ذلك خلال حملة باشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، والبيئة، والمسطحات المائية، لمراقبة محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والثلاجات والمطاعم وأماكن تجهيز المأكولات، وتم ضبط مطعم ومحل وثلاجة بناحية شرق السكه بالأقصر.

وتم ضبط 200 كيلو جرام أسماك ولحوم ودواجن ومصنعاتها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى بفحص الأطباء البيطرين.. وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.