رئيس مجلس النواب الليبي ينتقد «تحريض» الدبيبة واعتراض البعثة الأممية على «مسألة داخلية»

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انتقد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، «المحرض للجماهير» ضد قرار مجلس النواب سحب الثقة عن حكومته.