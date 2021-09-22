رئيس مجلس النواب الليبي ينتقد «تحريض» الدبيبة واعتراض البعثة الأممية على «مسألة داخلية»

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انتقد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، «المحرض للجماهير» ضد قرار مجلس النواب سحب الثقة عن حكومته.
وبخصوص إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن حكومة عبدالحميد الدبيبة هي «الحكومة الشرعية حتى أجراء الانتخابات»، شدد صالح على أن البعثة «ليس لها حق الاعتراض على مسألة داخلية».
وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن صالح أجرى اتصالا برئيس البعثة، يان كوبيتش، وشرح له الأمر بشأن بقاء ليبيا بلا حكومة.
وأشار إلى أن كوبيتش «اقتنع بكون مسألة الانتخابات لا ترتبط بالحكومة أو بمجلس النواب، بل بمفوضية الانتخابات التي لها الحق بالتصرف المالي باستقلالية تامة».
ونفى صالح وجود نية لتعيين حكومة جديدة قبل موعد الانتخابات القادمة.