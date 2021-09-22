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وزير الخارجية العراقي: اتخذنا جميع الإجراءات لتسهيل عودة العراقيين من مخيمات ليتوانيا

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وزير الخارجية العراقي: اتخذنا جميع الإجراءات لتسهيل عودة العراقيين من مخيمات ليتوانيا وزير الخارجية العراقي: اتخذنا جميع الإجراءات لتسهيل عودة العراقيين من مخيمات ليتوانيا

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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات لتسهيل العودة الطوعية لمواطنيها في مخيمات ليتوانيا.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن حسين التقى أمس الثلاثاء نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76.

وذكر البيان، أن «اللقاء ناقش أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وبحث أيضا موضوع المواطنين العراقيين المتواجدين في داخل مخيمات الإيواء في ليتوانيا».

ونقل البيان عن حسين قوله، إن « العراقية اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لتسهيل عودتهم الطوعية من خلال إصدار الوثائق المطلوبة وتوفير رحلات خاصة لنقلهم إلى العراق، وتوجيه البعثات العراقية المعنية بمتابعة الموضوع».

المصرى اليوم

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