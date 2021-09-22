الأهلي ينهي اتفاقه مع على معلول على النجديد

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أنهي مسؤولو النادي الأهلي تفاصيل تجديد تعاقد علي معلول مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة حيث تم الاتفاق علي توقيع اللاعب علي عقد جديد لمدة ثلاث سنوات .

ويتكتم مسؤولو الأهلي علي القيمة المالية التي سيحصل عليها علي معلول ولكن علمت المصري اليوم، انه سيحصل علي بعض الإمتيازات التي طلبها من مسؤولي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، علي رأسها توفير سكن خاص به بدلاً من الإقامة في احد الفنادق .

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعي مسؤولو النادي الأهلي للحفاظ علي القوام الأساسي للنادي الأهلي، حيث يعتبر اللاعب من العناصر الهامة التي يعول عليها بيتسو موسيماني من اجل استمرار في التتويج بالبطولات الإفريقية والمحلية .

ويستم الإعلان الرسمي عن تمديد تعاقد علي معلول، مع القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة المقبلة .