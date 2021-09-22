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منحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مهلة أخيرة للمغربي اشرف بن شرقي، للرد على العرض الذي قدمته له خلال الأيام المنقضية بتمديد تعاقده مع النادي لموسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي له في عقده مع الفريق.

ويواصل الفريق تدريباته في معسكره المغلق بمدينة برج العرب بالأسكندرية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة توسكر الكيني، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وعرضت اللجنة على اشرف بن شرقي، تمديد تعاقده موسمين جديدين نظير مليون وستمائة دولار عن الموسمين الجديدين بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانات جديدة.

وابلغ مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بن شرقي رفضهم وجود أي شروط جزائية في العقد الجديد.

وخاض الزمالك، تدريباته «الخميس» على فترتين، حيث ادي الفريق مرانه الصباحي على ملعب فندق الإقامة، فيما ادي الفريق تدريبه المسائي عند السادسة، على نفس الملعب الذي يتدرب عليه، وحرص كارتيرون، على اخضاع اللاعبين، لجرعات من التدريبات الاستشفائية، لتخليصهم من الإرهاق الذي حل عليهم خلال التدريبات الأخيرة.

وحرص كارتيرون، على التركيز على بعض الجوانب البدنية خلال التدريب الصباحي للفريق اليوم الأربعاء، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب