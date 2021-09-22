أخبار عاجلة

بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا -
البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب -
"البلدية والقروية" تطلق المرحلة الثانية من حملة "صور وأرسل" خلال 30 ثانية -
صافرة "الهويش" تضبط قمة الاتحاد والأهلي.. و"الرميخاني" للحزم والهلال -
الموافقة على تأسيس أول جمعية مهنية للأدب في المملكة -
تحية جمال عبد الناصر رفيقة الحياة وجارته فى القبر -
محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية -
رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة.. ويهنئ البرلمان بعودة الانعقاد -
محافظ أسوان يفاجئ المسؤولين بزيارة مدينة كوم أمبو ويقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة -
اعترافات المتهمين بـ اختطاف تاجر كرداسة أمام النيابة: خلاف مالي وراء الواقعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يعرض 3.2 مليون دولار علي بن شرقي لتجديد عقده

Print
الزمالك يعرض 3.2 مليون دولار علي بن شرقي لتجديد عقده يعرض 3.2 مليون دولار علي بن شرقي لتجديد عقده

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

منحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، مهلة أخيرة للمغربي اشرف بن شرقي، للرد على العرض الذي قدمته له خلال الأيام المنقضية بتمديد تعاقده مع النادي لموسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي له في عقده مع الفريق.

ويواصل الفريق تدريباته في معسكره المغلق بمدينة برج العرب بالأسكندرية، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة توسكر الكيني، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

وعرضت اللجنة على اشرف بن شرقي، تمديد تعاقده موسمين جديدين نظير مليون وستمائة دولار عن الموسمين الجديدين بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانات جديدة.

وابلغ مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بن شرقي رفضهم وجود أي شروط جزائية في العقد الجديد.

وخاض الزمالك، تدريباته «الخميس» على فترتين، حيث ادي الفريق مرانه الصباحي على ملعب فندق الإقامة، فيما ادي الفريق تدريبه المسائي عند السادسة، على نفس الملعب الذي يتدرب عليه، وحرص كارتيرون، على اخضاع اللاعبين، لجرعات من التدريبات الاستشفائية، لتخليصهم من الإرهاق الذي حل عليهم خلال التدريبات الأخيرة.

وحرص كارتيرون، على التركيز على بعض الجوانب البدنية خلال التدريب الصباحي للفريق اليوم الأربعاء، على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق ببرج العرب

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على عودة شوقي غريب

تعليق ساخر من عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على عودة شوقي غريب

عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي

عضو الزمالك يعلن اقتراب التجديد مع أشرف بن شرقي

رسمياً.. الزمالك يتسلم إخطاراً من «فيفا» ينهي أزمة الجزيري

رسمياً.. الزمالك يتسلم إخطاراً من «فيفا» ينهي أزمة الجزيري

سلة الزمالك تواجه الجزيرة وديًا اليوم استعداداً للدورى وبطولة العالم

سلة الزمالك تواجه الجزيرة وديًا اليوم استعداداً للدورى وبطولة العالم