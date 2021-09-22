أخبار عاجلة

بعد تعليقها 10 سنوات.. الأردن يستأنف الرحلات الجوية إلى سوريا -
البنوك تطلق برنامج "واعٍ المصرفي" لتعزيز ثقافة الادخار لدى الطلاب -
"البلدية والقروية" تطلق المرحلة الثانية من حملة "صور وأرسل" خلال 30 ثانية -
صافرة "الهويش" تضبط قمة الاتحاد والأهلي.. و"الرميخاني" للحزم والهلال -
الموافقة على تأسيس أول جمعية مهنية للأدب في المملكة -
تحية جمال عبد الناصر رفيقة الحياة وجارته فى القبر -
محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية -
رئيس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للحكومة.. ويهنئ البرلمان بعودة الانعقاد -
محافظ أسوان يفاجئ المسؤولين بزيارة مدينة كوم أمبو ويقرر صرف 20 ألف جنيه لمدرسة النجاجرة -
اعترافات المتهمين بـ اختطاف تاجر كرداسة أمام النيابة: خلاف مالي وراء الواقعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شراحيلي": ذكرى اليوم الوطني تعيد لنا تاريخ مشرف صنعه المؤسس

Print
"شراحيلي": ذكرى اليوم الوطني تعيد لنا تاريخ مشرف صنعه المؤسس "شراحيلي": ذكرى اليوم الوطني تعيد لنا تاريخ مشرف صنعه المؤسس
مدير هيئة الأمر بالمعروف الباحة يهنئ القيادة بالذكرى الغالية

نوّه مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، في ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية بالجهود المباركة للقيادة في تنمية وعز الوطن والمواطن.

وقال الشيخ شراحيلي: إن ذكرى اليوم الوطني السعودي تعيد لنا التاريخ المشرف الذي صنعه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله وطيب ثراه- بتوحيد شتات الوطن وتأسيس مجده ونموه ووحدة شعبه.

وأضاف "شراحيلي" أن ملوك البلاد الصالحين ساروا على نهج القائد المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذين حكموا بحزم وعزم، وحاربوا الفساد والفاسدين؛ لتكون المملكة العربية السعودية في مكانها الرائد لقيادة العالم العربي والإسلامي.

وأشار إلى أن ما يعيشه المواطن السعودي والمقيم على أرض بلادنا الطاهرة من قفزات تنموية وقوة اقتصادية وتحولات رقمية ومعلوماتية وتحسين في جودة الحياة ضمن البرامج الطموحة والجادة لرؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد، تشعرنا بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وأكد وجوب شكر الله سبحانه على ما أسبغه من الأمن والإيمان الذي ننعم به في هذه البلاد العزيزة بفضله -جل جلاله- ثم بفضل حكومة رشيدة تحكم شرع الله ولا تألوا جهدًا لتقديم ما فيه رخاء الوطن والمواطن وتحقيق مصالح العباد والبلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11382 نقطة

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"الخطوط السعودية" تحصد جائزة "شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم"

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة

"السعودية للكهرباء" تنفّذ فرضية السيطرة على الانسكابات البحرية جنوب جدة