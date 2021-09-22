"مطير" يصدر قرارات بتكليفات وتمديدات إدارية لقيادات بـ"صحة القنفذة"

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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، عدداً من القرارات الإدارية بالتكليف والتمديد بمناصب قيادية في الإدارات التابعة لصحة القنفذة.

وجاءت القرارات الإدارية بتكليف كل من:

- الإخصائي حسين على المنتشري مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة بالقنفذة، مع تقديم الشكر للإخصائي إبراهيم عيسى الحازمي على ما قدمه خلال فترة تكليفه.

- الإخصائي حسن أبوبكر الزيلعي مديرا لمستشفى القنفذة العام، مع تقديم الشكر للإخصائي حسين علي المنتشري على ما قدمه خلال فترة تكليفه.

- الإخصائي يحيى عقيل الخيري مديرا لمستشفى المظيلف العام، مع تقديم الشكر للإخصائي حسن ابوبكر الزيلعي خلال فترة تكليفه.

- الإخصائي ياسين علي الشيخي مديرا لمستشفى جنوب القنفذة العام، مع تقديم الشكر للإخصائي علي محمد الحربي خلال فترة تكليفه.

- الإخصائي إبراهيم علي عسيري مديرا لمستشفى ثريبان العام، مع تقديم الشكر للأستاذ عبدالهادي عبدالله القرني خلال فترة تكليفه.

كما أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة قرارات بتمديد تكليف كل من: الدكتور عبدالله عبده الجابري مساعدًا لمدير الشؤون الصحية بالقنفذة للخدمات العلاجية لمدة عام، والإخصائي عبدالرحمن خميس الغامدي مديرا لمستشفى نمرة العام لمدة عام.