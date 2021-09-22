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أمين الطائف: بلادنا الغالية تشهد مرحلة تنموية متفردة ومشاريع حضارية مستقبلية

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أمين الطائف: بلادنا الغالية تشهد مرحلة تنموية متفردة ومشاريع حضارية مستقبلية أمين الطائف: بلادنا الغالية تشهد مرحلة تنموية متفردة ومشاريع حضارية مستقبلية
في ذكرى الاحتفاء بيوم الوطن

أمين الطائف: بلادنا الغالية تشهد مرحلة تنموية متفردة ومشاريع حضارية مستقبلية

رفع أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة حلول الذكرى الحادية والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية ، في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا الغالية مرحلة تنموية متفردة، ومشاريع حضارية مستقبلية، يكون الإنسان أهم عناصر الحاضر والمستقبل.

واستحضر أمين الطائف ملحمة البطولة لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – لتوحيد شتات هذه البلاد، ومن ثم تأسيس دولة راسخة هي الآن واحدة من أهم ٢٠ دولة اقتصادية حول العالم، وجاءت مسيرة التوحيد لترسم أول دولة عربية ناجحة في العصر الحديث، وبحمد الله تبدل الشتات بالوحدة، والخوف والفوضى بالأمن والنظام والازدهار.

وأضاف: "لقد مضت مسيرة التنمية والتطوير في خطى حثيثة من قبل الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – في سعي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الوفي بما يحقق الرفعة والرخاء والازدهار".

وأوضح الدكتور أحمد القثامي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت عددًا من مبادرات القطاع البلدي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – نحو النهوض بالخدمات وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي ويوفر تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع المدن والمناطق.

وأضاف أن "بلادنا العزيزة جابهت التحديات والصعوبات وتأثيرات الجائحة التي ضربت أنحاء المعمورة مستشعرةً حجم الأمانة وعظم المسؤولية، فكانت من الدول الرائدة في مجال الاحتواء بشكلٍ مدروس".

ورفع أكفّ الضراعة إلى المولى القدير أن يحفظ القيادة الحكيمة وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا الغالية نعم الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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