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: لا يمكن استبعاد نقل لاجئين أفغان إلى دول آسيا الوسطى

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روسيا: لا يمكن استبعاد نقل لاجئين أفغان إلى دول آسيا الوسطى : لا يمكن استبعاد نقل لاجئين أفغان إلى دول آسيا الوسطى

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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أنه لا يمكن استبعاد نقل اللاجئين الأفغان في دول آسيا الوسطى بأهداف إنسانية، لكن القرار النهائي حول ذلك يعود إلى حكوماتها.

وقال رودينكو، في حديث لوكالة «تاس»، الأربعاء: «الحق في اتخاذ القرار حول اللاجئين الأفغان يعود قبل كل شيء إلى دول المنطقة. وفي الحقيقة تم من جانبها الإعراب عن قلق من إمكانية أن يسفر تدفق اللاجئين عن زيادة مخاطر التهديد الإرهابي، لهذا السبب تعاملت مع هذه الموضوع بتحفظ كبير».

وتابع رودينكو: «على الرغم من ذلك لا يمكن، حسبما أفهمه، استبعاد حالات توزيع بعض فئات اللاجئين الأفغان هناك بأهداف إنسانية. لكن هذا الأمر يدخل ضمن اختصاص دول آسيا الوسطى».

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة «طالبان» المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو «طالبان» إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ«منع وقوع مذبحة».

المصرى اليوم

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