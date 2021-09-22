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أعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لائحة جديدة، لتطبيقها خلال دوري رابطة الابطال الافريقي، والعمل بها بداية من مواجهة توسكر الكيني، المقررة منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وينتظر ان يعرض كارتيرون، اللائحة، على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لإعتمادها وتفعيلها.

وتعتمد لائحة كارتيرون، على المعاملة بنظام الدور الكامل، وليست المباراة الواحدة، وان تكون المكافآة تصاعدية من دور لدور، ومضاعفة مكافآة الفوز خارج الأرض عن مثيلتها في المباريات التي تقام في القاهرة، وخصم مبالغ من اللاعبين في حالة الخسارة على ملعبه، بنفس قيمة الفوز خارج الأرض.

ويعسكر الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في مدينة برج العرب بالأسكندرية استعداداً لمواجهة فريق توسكر الكيني، في ذهاب دور الـ 32 لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

ويؤدي الزمالك، تدريباته على فترتين الاولي عند التاسعة صباحاً والثانية في السادسة مساءً، ويهدف كارتيرون، للإرتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبيه ليكونوا في اعلي فورمة قبل مواجهة بطل كينيا.