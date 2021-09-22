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حسين لبيب للجهاز الإداري بالزمالك: «مافيش مكافآت واللي مش عجبه يمشي»

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حسين لبيب للجهاز الإداري بالزمالك: «مافيش مكافآت واللي مش عجبه يمشي» حسين لبيب للجهاز الإداري بالزمالك: «مافيش مكافآت واللي مش عجبه يمشي»

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شهد الاجتماع الأخير لحسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بنادي مع الجهاز الإداري بقيادة منتصر الرملاوي حالة من الشد والجذب بين الطرفين بعد مناقشة ساخنة حول المستحقات المالية المتأخرة والمكافآت الخاصة ببطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسؤول داخل جهاز الزمالك أن حسين لبيب انتقد أداء الجهاز الإداري بقيادة منتصر الرملاوي وقال له بالحرف الواحد: انتم اسوء جهاز إداري شفته في حياتي في جميع الألعاب«وهو ما اعترض عليه اعضاء الجهاز الإداري ودخلوا في نقاش مطول مع رئيس لجنة الزمالك .

وأكد المصدر أن ان حسين لبيب رفض منح الجهاز الإداري مكافآت الدوري وقال لهم بالحرف الواحد ايضا: مافيش مكافآت لكم واللي مش عاجبه يمشي لان اللائحة الخاصة بالمكافآت بتاعت اللاعبين فقط .

المصرى اليوم

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