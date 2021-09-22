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غزل المحلة يتعاقد مع نجم السابق

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غزل المحلة يتعاقد مع نجم الزمالك السابق غزل المحلة يتعاقد مع نجم السابق

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نجح مسؤولي غزل المحلة، برئاسة على العباسي، في التعاقد مع إبراهيم صلاح، لاعب خط وسط المقاولون العرب والزمالك السابق، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد غزل المحلة مع إبراهيم صلاح، لمدة موسمين في صفقة انتقال لاعب حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه لزعيم الفلاحين، في حضور على العباسي، رئيس شركة كرة القدم وامير المراكبي وكيل أعماله.

وجاء تعاقد المحلة مع إبراهيم صلاح، بناءً على طلب محمد عودة، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط.


وتعاقد غزل المحلة، حتى الأن مع كل من إبراهيما كونيه، جناح طلائع الجيش، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع خالد سامي مدافع حرس الحدود، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وتعاقد غزل المحلة مع أمير إسماعيل صانع ألعاب بيلا، لمدة 5 مواسم، ومصطفى العش مدافع فريق كوم حمادة، لمدة 5 سنوات، وأحمد سيد عبدالهادي ووليد مصطفى لاعبا فريق الشباب بالنادي الأهلي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ومحمد بازوكا والسيد الشبراوي، لاعبا الانتاج الحربي، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

المصرى اليوم

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