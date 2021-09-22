ديانج يعود للتشكيل الأساسي للاأهلي أمام إنبي

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استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على الدفع بالمالي اليو ديانج في التشكيل الأساسي للفريق الأحمر خلال مباراته القادمة أمام إنبي في دور الـ16 بكأس مصر، بعدما ابتعد عن المشاركة الأساسية في الفترة الأخيرة لصالح حمدي فتحي الذي كان يشارك أساسيا بجوار عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة في قيادة خط وسط الفريق الأحمر.

يأتي رغبة موسيماني في الاعتماد على ديانج بعد تراجع أداء حمدي فتحي في الآونة الأخيرة خاصة في مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش وكان بعيدا عن مستواه المعهود، وجاءت لمساته بعيدة عن التركيز وافتقدت تمريراته للدقة المعهودة التي كان عليه لاعب الوسط من قبل بخلاف انتقال الاستحواذ بمنطقة للفرق المنافسة في أوقات كثيرة على مدار المباراة.