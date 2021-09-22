جامعة بني سويف أولى الجامعات في تطبيق نظام التحول الرقمي الإلكتروني

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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الأربعاء، اجتماعات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والبرمجيات، والمشروعات بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والمستشار المالي، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والدكتور كريم كمال المنسق العام للتحول الرقمي، والدكتور عمرو عبدالعزيز مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، وأعضاء مجالس الإدارات.

وخلال اجتماع شعب اللغات والبرامج الجديدة تم عرض نموذج التسجيل الإلكتروني للطلاب بشعب اللغات والبرامج الجديدة، حيث تعد جامعة بنى سويف أول جامعة قامت بتطبيق نظام التحول الرقمي الإلكتروني، والموافقة على تفعيل برنامج اللغة العربية وتقنياتها الحاسوبية مع بداية العام الجامعي 2021-2022، ومناقشة المقترح الخاص بتصميم برنامج بيني بعنوان«علم الجريمة والذكاء الاصطناعي» بالتعاون بين كليتي الحقوق والحاسبات، والمذكرات المعروضة من عمداء عدد من الكليات لوضع الآليات والضوابط المنظمة استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد.

وخلال اجتماع وحدة تصميم وتطوير البرمجيات، تم مناقشة عدة موضوعات خاصة بالتقرير المقدم من برنامج الشؤون القانونية، وعرض تصور مفصل لبرنامج هوية الخريج، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات لبرنامج التدريب من أجل التوظيف المتخصص، والتدريب الصيفي المكثف SAS Summer training school، كما تم عرض الإعلان عن دورات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية مهارات تعلم البرمجة، والتجهيزات اللوجستية للوحدة وتخطيط المكان.

وناقش اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي التصور المقدم لمنصة الكتب الإلكترونية بالتنسيق مع مشروع البوابة الإلكترونية ومشروع التعليم الإلكتروني ومشروع شبكة المعلومات ومشروع النظم الإدارية.