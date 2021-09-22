فى ذكرى وفاته الـ 28.. بليغ حمدي ملك الموسيقى بدون تكريم

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مولاى إنى ببابك قد بسطت يدى من لى ألوذ به إياك يا سندى، كلنا يحفظ دعاء النقشبندى ظهرا عن قلب، فالصوت والكلمات واللحن لامست الوجدان والتصقت بالروح، لتعيش معنا حتى اليوم.

صاحب لحن «مولاى» هو بليغ حمدى، ملك الموسيقى، أو بلبل أو ابن النيل، الذى تحتفل مصر بذكرى وفاته الـ 28، حيث توفى فى سبتمبر 1993، عن عمر 62 سنة.

بليغ كان علامة فارقة فى تاريخ الموسيقى المصرية، لأنه استطاع الدمج بين الموسيقى الشعبية وأصوات كبار المطربين، مثل صوت أم كلثوم.

وقد عرف عنه أن ألحانه سهلة وجميلة ويمكن تمييزها عن ألحان أى ملحن آخر، واستطاع بموهبته تطويع قوة الصوت مع الآلات الموسيقية الشعبية.

بليغ حمدى، خريج كلية الحقوق «الفاشل»، كما يصفه أصدقاؤه، كان علامة فى تاريخ الموسيقى المصرية وقد اختار لنفسه دراسة الموسيقى تزامنا مع دراسة القانون، حيث درس الموسيقى فى معهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى).

كان لبليغ محطات فى حياته، أهمهما الفنان محمد فوزى، فقد فتح له أبواب شركته واقتنع بموهبته، حيث رأى فيه ملحنا كبيرا، ومن خلال شركته «مصر فون»، منحه الفرصة فى لقاء كبار الفنانين والمطربين، ومن خلاله بدأ مشواره الفنى، فقدم أول لحن للفنانة فايدة كامل مع أغنيتها «ليه لأ». وكان لحب فوزى، لبليغ، وإيمانه بموهبته أن تخلى عن حلم حياته، فى تلحين أغنية لأم كلثوم، التى أرسلت له أغنية لتلحينها، وقتها زاره بليغ، فقدم فوزى له الأغنية، وخرج لضيوفه، وعندما عاد وجد أن بليغ قد انتهى من تلحين الأغنية، ولم يكن منه إلا أن اتصل بأم كلثوم وقال لها إن بليغ عمل لحن هايل وأفضل من اللى كنت هعمله.

أم كلثوم وبليغ حمدي - صورة أرشيفية

أم كلثوم وبليغ

كانت بداية معرفتهما فى سهرة قدم فيها محمد فوزى صديقه بليغ إلى أم كلثوم، وقال له سمعها أغنية من لحنك، فقدم لها أغنية «حب إيه»، ومن إعجاب الست بها أخذتها وغنتها. ومن وقتها أصبح بليغ من أهم ملحنيها وقدم لها أهم أغانيها زى «سيرة الحب» فات الميعاد.. ألف ليلة وليلة.. بعيد عنك.. وكان آخر أغنياتها من تلحينه «حكم علينا الهوى».

وبعيدا عن الست، كان مشوار عبدالحليم حافظ مع بليغ طويلا جدا، بدأه بأغنية «تخونوه»، حتى أغنية «حبيبتى من تكون»، وفى المنتصف غنى معاه أغانى وطنية زى عدى النهار وقومى يا مصر. طاير يا هوى لمحمد رشدى، وأنا بستناك لنجاة وأمورتى الحلوة لصباح، وقولوا لعين الشمس لشادية، كلها من ألحان بليغ، مع أهم فنانى مصر، لكن اكتر فنان لحن له بليغ كانت زوجته وردة الجزائرية، وقدم لها 26 أغنية.

وبالرغم من أن بليغ اشتغل مع العمالقة لكنه كان متطورا فهو مكتشف المطرب على الحجار وكمان اشتغل مع هانى شاكر، وفى آخر 10 سنين من حياته كان مهتما بصوت ميادة الحناوى وقدم لها أفضل أعمالها، وغيرها كثير.

وبعيدا عن الرومانسية كان لبليغ وجه تانى، فهو من أهم ملحنى الأغانى الوطنية، زى «وانا على الربابة بغنى»، و«عدى النهار»، و«يا حبيبتى يا مصر»

وقدم بليغ أغانى للأطفال وألحان مسرحيات

وأفلام، أهمها الموسيقى التصويرية لفيلم «شىء من الخوف». بليغ حمدى أو ابن النيل كان بيشبهوه بسيد درويش بسبب ألحانه الكثيرة، عُرف أنه طيب ومرهف الإحساس، لكنه كان نساى جدا، وتقريبا هو كمان اتنسى لأنه محصلش على التكريم المستحق، حتى إن وزارة المالية نسيت وعدها، بعد موته، بطبع عملة تحمل صورته بعد أغانيه الوطنية، ومشواره الطويل.

لم يكن بليغ ملاكا، له ما له وعليه ما عليه، زى ما قال الخال عبدالرحمن الأبنودى ومحمد رشدى فى حوار لهما زمان، حكى فيه رشدى عن مقلب بليغ معاه فى لبنان وإنه أخده معاه علشان يكيد بيه عبدالحليم حافظ.

وردة وبليغ حمدي - صورة أرشيفية

قصة سميرة المغربية وهروب بليغ 5 سنوات من مصر

سنة 1984 كان بليغ عامل حفلة فى بيته وفيها عدد كبير من الفنانين والمطربين، وكان بينهم فنانة جديدة اسمها سميرة المغربية، جت علشان تبدأ مشوارها من مصر، وأخدها منتجها لحفلة بليغ اللى بيعملها بشكل دائم فى بيته، لكن سميرة تحولت لقضية رأى عام واتعرفت باسم «قضية التمانينات»، بعد ما وقعت فى الشارع من غير هدومها، وقتها ناس قالوا انتحرت وناس قالوا إنها اترمت من الشباك، ورغم أن القضية اتقفلت من غير إدانة بليغ لكنه مقدرش يتحمل عيون الناس واتهاماتهم وخرج من مصر 5 سنوات، ومرجعش إلا قبل وفاته بـ 4 سنين، وكان بيعانى من الكبد.

بليغ ووردة

بدأت قصة حب بليغ ووردة من بيت محمد فوزى، فى الستينيات، لما لحن لها أغنية «يا نخلتين فى العلالى»، وقتها حاول بليغ يتجوز وردة واتقدم لها لكن والدها رفض بشدة، ورجعوا الجزائر واتجوزت من ضابط جزائرى وأنجبت منه رياض ووداد، وبعد 10 سنين اتقابلوا مرة تانية فى الجزائر، وقتها قدم لها بليغ أغنية «العيون السود»، ورجعت قصة حبهم. اتجوز بليغ ووردة فى فرح نجوى فؤاد، اللى كانوا معزومين فيه، وقتها اقنعها بليغ بالجواز، وفى حفل زفافهم اتأخر بليغ على المعازيم وساب وردة لوحدها وكانت دى نقطة بداية الخلاف بينهم رغم حبهم، لأن بليغ نساى ودايما مشغول عن البيت بأصحابه وشغله ونزواته، علشان كده قررت وردة الانفصال عنه بعد 6 سنين زواج.

فى نهاية حدوتتنا الثقافية بنقول لكم إن وزارة الثقافة احتفلت بذكرى بليغ فى حفل فنى أحيته الفنانة عفاف راضى، فى أول ظهور لها بعد سنين، ونجحت فى اختيار عفاف لأنها الموهبة اللى اتبناها بليغ وقدمها للجمهور فى إسكندرية، فى واحدة من حفلات عبدالحليم حافظ.

بتقول عفاف إن بليغ سمع صوتها واتبناها ووقف جنبها وقدمها للجمهور وإنه صاحب الفضل فى تقديمها للجمهور، وإنه قدم لها 60 أغنية فى أول 5 سنين من حياتها الفنية.