سولاف فواخرجي توجه رسالة مؤثرة لوالدها بعد رحيله: «شو يعني أدخل البيت وماشوفك»

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وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، رسالة مؤثرة عبرت فيها عن حزنها الشديد لفقدان والدها الذي رحل عن عالمنا مؤخرا، ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، معلقة عليها بأبيات شعر قائلة :«شو يعني ادخل البيت وماشوفك، شو يعني دور عليك وما اتبارك بوشك، شو يعني ما إوعى الصبح ع اسمي من تمك، شو يعني يبقى الصدى ويغيب صوتك، شو يعني انت مالك هون بس مّلّلي الدنيه عطرك، وشو يعني يمرق وقت وماتكون وقتي واحمل همك، وشو يعني بطّل اعمل صبي حلاق واحلقلك».

وأضافت :«شو يعني ساعتك ع جنب ومانها بإيدك، شو يعني كتابك مسكّر وباردة مكتبتك، قميصك المكوي بزيادة وبيجامتك وتفاصيلك، الزيتونة كانت ناطرة أول مطرة، انجرح المطر بروحتك، ونشفت، العنب بطّل حلو ومنه الدمع أحمر، والصبار زاد شوكه قهر وأسى بعدك، والياسمينة دبلت على غيابك مش مصدقة، وبعدها عالباب ناطرتك، يابابا … كنت ضل شوي … اشتقت شمك، لو عشت العمر عمرين، بحاجتك، وبيبقى بكير وبعد بكير، وماشبعت منك».

وغيب الموت الناقد السينمائي محمد سليم فواخرجي، وفقا لما أعلنته نقابة فناني سوريا، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» صورة الراحل، وعلقت: «فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون».