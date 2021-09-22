فاركو يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة عقب انتهاء معكسر القاهرة

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منح مجدي عبد العاطي المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادي فاركو، اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب انتهاء معسكر الفريق الاخير فى القاهرة، استعدادا لبطولة الدورى الممتاز و الذى شهد خوض العديد من المباريات الودية من اجل تجهيز اللاعبين على المستوى الفني و البدي بشكل جيد قبل انطلاق الموسم الجديد

و من المقرر ان يخوض الفريق معسكر فى الاسكندرية فى المرحلة النهائية من الاستعداد للدورى و الذى سبنطلق فى اكتوبر المقبل

وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري