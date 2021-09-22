إسطنبول.. المبعوث الأممي بيدرسون يلتقي قادة المعارضة السورية

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جي بي سي نيوز :- التقى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الثلاثاء، قيادات المعارضة السورية في مدينة إسطنبول التركية، عقب زيارة له قبل أيام أجراها للعاصمة السورية دمشق.

وبحسب مراسل الأناضول، التقى بيدرسون مع كل من رئيس الائتلاف السوري سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرنس، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة.

كما حضر الاجتماع الذي تناول مستجدات العملية السياسية في سوريا وكافة المواضيع المتعلقة بالشأن السوري، نائب رئيس الائتلاف ومنسق العلاقات الخارجية عبد الأحد اصطيفو، فضلا عن مساعدي المبعوث الأممي.

وقبل أيام أجرى بيدرسون زيارة إلى دمشق، التقى خلالها مسؤولي النظام السوري، حيث يبذل جهودا لعقد جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.

وفشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية بتحقيق أي تقدم، بسبب مواقف النظام الرافض للدخول بأعمال صياغة مسودة الدستور.

وعقدت الجولة الخامسة في كانون الثاني/يناير الماضي، ولم تحقق نتيجة مذكورة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أن الوضع "غير مناسب" من أجل عودة "آمنة وكريمة" للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021.

وكانت اللجنة أعلنت في تقارير سابقة، أنه من الممكن أن تندرج جرائم التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وروسيا، ونظام الأسد، وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إلى "جرائم حرب".

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