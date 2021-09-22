رئيسة جامعة الأميرة نورة: حققنا تقدما ملحوظا في معظم التصنيفات

أكدت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أن التعليم حظي باهتمام كبير طوال العقود الماضية، ومر بمراحل متنوعة من التجديد والتغيير وخطط التطوير المستدام.

وأوضحت أن الجامعة هذا العام، أحرزت تقدماً ملحوظاً في تصنيفات محلية وإقليمية وعالمية، من بينها: حصولها على شهادة اعتماد «منظمة الصحة العالمية»، كأول مدينة جامعية عربية معززة للصحة، وهي شهادة تمنحها المنظمة للمدن الصحية حول العالم، بالإضافة إلى إطلاق أول أكاديمية لـ «أبل» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجامعة، دعمًا لجهود المملكة في تمكين المرأة في مجال التقنية والأعمال.

وبينت أن الجامعة حققت المرتبة الأولى محلياً وإقليمياً والمرتبة (27) عالمياً، في التصنيف العالمي 2021 THE- University Impact Ranking في نسخته الثالثة، بالإضافة إلى إحراز الجامعة المرتبة الأولى عالمياً في الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة «المساواة بين الجنسين»، والذي عزته إلى اهتمام حكومة المملكة بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، وضمان مساواتها ومشاركتها للرجل، في الإسهام في تقدم الوطن ودفع عجلة التنمية.