غلق وتشميع مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب غير مرخص ببني سويف (صور)

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ضمن خطة المحافظة الرقابية التي تنفذها في هذا المجال، وتشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية من التموين وحماية المستهلك والطب البيطري ومباحث التموين لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، الأربعاء، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر وفرع جهاز حماية المسهلك برئاسة الأستاذ أحمد مصطفى رئيس فرع الجهاز بالمحافظة، للتفتيش على أحد مراكز العلاج التي تعمل في مجال العلاج بالحجامة والأعشاب بمركز ناصر، حيث شارك في الحملة كل من: الدكتور أحمد عبدالعظيم نائب مدير العلاج الحر، الدكتور مصطفى محمود مساعد مدير العلاج الحر، الأستاذ أحمد مصطفى والاستاذ محمود فوزى عضو فرع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية بقرية بهبشين، حيث تبين أن صاحب المركز ليس طبيباً ولا يحمل رخصة مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعى مما يعد إنتحالاً لصفة طبيب،وأن المكان غير مرخصة كمنشأة طبية،وتلاحظ وجود مرضى بالفعل رجال ونساء يقوم المذكور بالكشف عليهم وعمل جلسات علاج طبيعى ومساج ،وتواجد ببعض أسرة للكشف وعمل جراحات الحجامة والإبر الصينية ومشارط ونفايات طبية خطرة مما يعد مصدراً لانتشار العدوى وأيضا أجهزة وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعى.

كما تم التحفظ على مطبوعات خاصة بالمركز والخدمات التي يقدمها بجانب كمية كبيرة من الكبسولات والأعشاب والمستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وكاسات حجامة وإبر صينية وتم تحريزها لحين إعداد تقرير مفصل، وقد تم غلق وتشميع المركز، بالإضافة إلى تحرير محضر لصاحب المنشاة لمخالفته قانون حماية المستهلك لعدم الإلتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة وعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالمركز والتلاعب في ادعاء مزاولته مهنة طبيب.

