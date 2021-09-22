محافظ بني سويف يُوجه بدعم أسرة تمر بظروف اجتماعية صعبة بعد وفاة عائلها

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأربعاء، وكيل وزارة التضامن باتخاذ اللازم لدعم أسرة تمر بظروف اجتماعية صعبة، بعد وفاة رب الأسرة «عامل باليومية» متأثراً بإصابته بورم في المخ بإحدى قرى مركز الواسطى.

ووجه المحافظ بإنهاء مشكلة «فيزا» التكافل لزوجة المتوفى، والتي قد توقفت نظراً لتسجيل اسم الزوجة على نظام المعاش التأميني، ولم يتم حذفه بسبب عدم إبلاغها الجهات المعنية.

وطالب المحافظ بصرف إعانة عاجلة للأسرة من «التضامن الاجتماعي» ولقاء الأسرة لبحث مطالبهم واحتياجاتهم ومشاكلهم، لاتخاذ ما يلزم لتلبيتها بما يضمن للأسرة ظروفا معيشية مستقرة في الفترة المقبلة، ويوفر لها سبل العيش الكريم بعد وفاة العائل الوحيد لها.

من جانبها، قالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن، إنها تحركت على الفور لحل مشكلة «فيزا» التكافل للأم والأبناء، وذلك بالتنسيق مع الوزارة، مشيرة إلى أنه بالفعل تم تنفيذ الإجراءات وحل المشكلة التي تسببت في توقف الفيزا وسيتم تسليم الفيزا للزوجة لصرف المعاش المستحق.

وأضافت وكيل الوزارة أنه ستتم دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة بشكل كامل، وأنه في حالة وجود أبناء في مراحل التعليم سيتم صرف المساعدات المالية المقررة في هذا الشأن، مع توفير كافة المستلزمات الدراسية من أدوات مدرسية وزي بجانب المساعدات العينية الموسمية.

وأشارت إلى أنه بعد دراسة الحالة سيتم التعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات لإمكانية تجهيز المنزل وتأهيله، حيث أنه من التقرير المبديئ لحالة المنزل الذي تقيم به الأسرة يحتاج إلىى دعم وتأهيل وبعض التجهيزات.