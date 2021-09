التقديم اليوم والمقابلة فورية .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات وللعديد من التخصصات في القاهرة وجميع محافظات مصر والتي نشرت عبر المواقع الرسمية للهيئات أو المؤسسات أو المصانع أو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك في القطاع العام والخاص أو ضمن مبادرة طوّر وغيّر التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه، علما بأن في بعض الوظائف يتم ملء الاستمارة والذهاب مباشرة للمقابلة بداية من الغد بدون انتظار الرد أو الموافقة وفقا للمواعيد المحددة:



1 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_الاسكندرية يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021 م.

لفروع: ( المندرة - السيوف - كرموز - العجمي - العامرية )

عنوان_المقابلات :

الاسكندرية: العجمي - الهانوفيل بحري - شركة امان بالدور الثاني امام مدرسة محمد نجيب للغات - بجوار بيتزا جدو .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي و بطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Ahmed Ibrahim - 01013122033

========

2 - شركة أوبو مصر للهواتف الذكية تطلب فني اصلاح هواتف في الجيزة

OPPO Egypt now is hiring

Mobile Repair Technician For our new Service Car in Giza

Job Description

* Dealing with all problems either Software or Hardware.

* Check all device problems and fix the device in a short time with high quality according to company policy and procedure.

* Register all fixing process on the system/document.

* Making full test to the devices after fixing.

* Diagnostics and repairing any faults found, Make an analysis of all problems and send it to the quality team.

Job Requirements

--High follow up and organizational skills

--Ability to effectively interpret body language Ability to work under pressure

--Very good command of Arabic and English (written, orally)

--Very good computer skills (esp. MS Office applications)

--Very good communication (orally and written), interpersonal, and --teamwork skills

--Have a great knowledge of communication

Send your updated CV to hr@oppo-aed-eg.com

mention ( Mobile Repair Technician Giza ) at the mail subject

========

3 - رئيس معهد التخطيط القومي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

معهد التخطيط القومي

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وصف الوظيفة:

رئاسة معهد التخطيط القومي

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

المهارات القيادية والتنظيمية

المهارات الفنية:

التميز العلمي

إتقان لغة أو أكثر

القدرة على التواصل

سنوات الخبرة:

خمس سنوات بدرجة أستاذ عامل على الأقل

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

دكتوراه – أستاذ عامل لمدة خمس سنوات على الأقل

المستندات المطلوبة:

كافة المستندات المؤيدة لشروط شغل الوظيفة .

السيرة الذاتية .

بيان حالة معتمد من الجهة التي يعمل بها حالياً

صحيفة حالة جنائية سارية .

البرنامج المقترح للتطوير العلمي والإداري للمعهد

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

السيد رئيس / الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والهندسية معهد التخطيط القومي – 1 شارع الطيران – تقاطع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة .

======



4- اكتف سبورت هاوس يطلب للتعين:

1- نائب مدير فرع

متابعه وتقيم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة

2- بائع داخلي

مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة

3- مسؤل علاقات حكوميه

تخليص جميع المستخلصات والاوارق لدى جميع الجهات الرسميه

--------

مكان العمل: فروع القاهرة

-------

الشروط:

- مؤهل عالي خريجين

- ذكور واناث

- خبرة في نفس الوظيفة المقدم لها

- حد اقصى للسن 35 سنة

----------

الحقوق

- المرتب لمسئول العلاقات والنائب حسب الخبرة

المبيعات: 2300 +العمولة

- 9 ساعات عمل

- تأمينات

----------

للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارةالتالية: اضغط هنا

----------

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

===========

5 - تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة المنوفية يوم الاربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021 م .

لفروع: (قويسنا - شبين_الكوم - منوف - تلا - الشهداء - اشمون - بركة_السبع)

عنوان_المقابلات :

المنوفية: قويسنا - شارع الصباحي _ أمام البنك الاهلى المصرى العمومي.

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم علي سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع - يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع : (فرع_بركة_السبع)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

• المميزات: ( رواتب مجزية - تامين طبي - اجتماعي - حياة) .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي و بطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Islam Magdy - 01091032558

==========

6 - شركة أوبو مصر للهواتف الذكية تطلب محاسب موازنة عام

OPPO Egypt is hiring a " General Ledger Accountant "

Location: Nasr City

Job Description

- Perform day-to-day financial transactions, including verifying, classifying, and recording accounts payable data, Vendor Invoices, Petty cash, Expenses, Notes payable, and pre-paid expenses.

-Perform the fixed assets transactions and entries and keep the asset's book.

-Processing Payments in a timely manner as payment terms and agreements

-Charges expenses to accounts and cost centers by analyzing invoice/expense reports; recording entries.

-Preparing financial analyses.

-Maintain correct, accurate, and up-to-date records of cash and bank transactions in accordance with established procedures.

-Maintains accounting ledgers by verifying and posting account transactions.

-Maintains historical records by filing documents.

-Disburses petty cash by recording entry; verifying documentation.

-Accomplishes accounting and organization mission by completing related results as needed.

-Protects the organization's value by keeping information confidential.

Requirements:

- Bachelor's degree of Commerce.

- 2 to 5 years of Proven Experience

- Gender: Male

- Proficiency in various computer programs related to accounting

- Very good verbal and written communication skills in English is a must

- Very good with MS Office

If you are interested, send us your updated CV to "hr@oppo-aed-eg.com" & Mention (General Ledger accountant) in the mail subject.

============



7- أمين كلية الطب البشري بمدينة فاقوس بالمستوى الوظيفي( مدير عام)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالاشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم نظام العمل بالكلية وتنفيذ السياسات المالية والادارية والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة ومتابعة اجراءات العمل بالكلية .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعه العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

- بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/26

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها .

=============



8 - تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_كفرالشيخ يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 م .

لفروع: ( دسوق - فوه - سيدي_سالم - سيدي_غازي - كفر_الشيخ )

عنوان_المقابلات :

كفر_الشيخ: ش مستشفي الزهراء - عمارة المعصراوي - الدور الثاني شركة امان .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات_الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط - خريجين فقط.

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (كل الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (دسوق - سيدي_غازي)

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 10سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

* برجاء إحضار السيرة_الذاتية وصورة من المؤهل الدراسي و البطاقة الشخصية

للاستفسار: التواصل واتس_اب :

MR. Islam Magdy - 01091032558

=========



9 - تعلن شركة اوبو عن حاجتها لفنيين اصلاح موبايل فى محافظة دمياط

للتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية على الميل وذكر( فنى صيانه موبايل دمياط)

شروط التقديم:

_خريج مؤهل عالى.

_اقصى سن ٣٥.

_سكان محافظة دميط.

_خبره فى مجال صيانه الموبايلات من سنه لثلاث سنوات.

للتقديم عن طريق الجوجل فورم : اضغط هنا

======

10- أمين عام الجامعة بالمستوى الوظيفى (العالي)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة قناة السويس

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

أمين عام الجامعة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظيفة

المهارات الفنية:

1ـ القدرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

2ـ المعرفة الكافية بأحدي اللغات الأجنبية .

3ـ القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي .

4ـ أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف .

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الادنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عام على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة (بالنسبة للعاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة).

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل دراسي عالي مناسب.

المستندات المطلوبة:

وعلي راغبي التقدم لشغل الوظيفة المشار إليها بعالية ممن له الخبرة في هذا المجال وتتوافر لديهم القدرة القيادية والتأهيل العلمي والخبرة الزمنية استيفاء.

النماذج التالية:-

1- طلب شغل الوظيفة .

2- البيانات الأساسية.

3- نموذج مقترح التطوير .

(ويمكن الحصول عليها من على موقع الجامعة الالكتروني )

4- بيان الحالة الوظيفية معتمد وموضحاً به التأهيل العلمي والمؤهلات التي تعلو البكالوريوس ـ تقارير كفاية الأداء عن السنوات السابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية الذي شغلها المتقدم ـ الدورات التدريبية ( مدتها ـ نوعها ـ مكانها ) ـ العلاوات التشجيعية ـ خطابات الشكر والتقدير ـ الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يري المتقدم إضافتها .

ـ عدد (8) صور شخصية مقاس 4*6 حديثة .

ـ عدد (8) ( صورة بطاقة ذات الرقم القومي سارية لمدة لأتقل عن ستة أشهر).

ـ بيان عن أبرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك .

ـ ويمكن الاطلاع على بطاقة الوصف والهيكل للوظيفية وطلب شغل الوظيفة والبيانات الأساسية ونموذج مقترح التطوير للوظيفة المعلن عنها والطباعة عن طريق موقع الجامعة الالكتروني

. scuegypt.edu.eg

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/26

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة مرفقا بها المستندات سالفة الذكر من (3)أصل + (7) نسخ + CD محمل عليها نموذج مقترح التطوير على ان تسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات العنوان: الاسماعيلية –الكيلو 4.5 الطريق الدائرى :-

1- موقع الجامعة الالكتروني scuegypt.edu.eg

========



11 - تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_الغربية يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2021 م .

لفروع: (قطور- بسيون- سمنود- زفتي- السنطة )

عنوان_المقابلات :

الغربية: بسيون ش مسجد المحطة - شركة امان اعلي مطعم كوكي و بجوار مدرسة بسيون الاعدادية .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل:

من المناطق الاتية (السنطة - طنطا - العجيزي - زفتي - كفر الزيات - بسيون - محلة اللبن - الشين - قطور - سمنود )

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم علي سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: ( جميع الفروع - يشترط الخبرة )

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

المميزات:

( رواتب مجزية - تامين طبي - اجتماعي - حياة ) .

3) اوفيس_بوي:

- المؤهل دبلوم .

- من سكاني (قطور - بسيون) فقط

• جميع الوظائف مؤهل_عالي_فقط - خريجين .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي و بطاقة الرقم القومي.

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Islam Magdy - 01091032558

=========

12 - شركة أوبو مصر للهواتف الذكية تطلب مدرب مبيعات

OPPO Egypt is hiring a Sales Trainer

( Cairo Branch)

*Fresh grades who participated in students activities are Welcome to apply)

Job Responsibilities:

- Responsible for the training of new hires in the sales department.

- Monitoring and reviewing the progress of training through assessment.

- Supporting and motivating the promoters in the stores to achieve their targets.

- Responsible for promotional activities.

Requirements :

* Bachelor's degree

* Max age: 28

* Minimum 6 months of experience in the sales or training field.

* Flexible to work outdoor

* Excellent presentation and sales skills

* Excellent leadership skills

* A very good command of English

* MS Office skills

If you are interested please send your updated CV to "hr@oppo-aed-eg.com"

mention the job title ( Sales Trainer ) in the subject

=========

13- مدير عام الشؤون الهندسية بالمستوى الوظيفى مدير عام

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنصورة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التي تتبع أمين عام الجامعة وتختص هذه الوظيفة برسم السياسة العامة في المجالات الهندسية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع.

حل المشكلات وادارة الازمات.

مهارات الاتصال والاقناع والقدرة على القيادة والتجديد والابتكار .

المهارات الفنية:

الدرجة العلمية.

اجادة اللغة الاجنبية.

التعامل مع الحاسب الآلى.

الاشتراك في المؤتمرات.

اعداد البحوث والمذكرات الفنية .

سنوات الخبرة:

قضاء مده بينيه مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مده كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

الحصول على بكالوريوس الهندسة «مؤهل عال تخصصي بذاته في مجال العمل»، وعضوية نقابة المهندسين.

المستندات المطلوبة:

1 بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به (تاريخ الميلاد – التأهيل العلمى والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الآداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات- الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها – خطابات الشكر والتقدير- أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- عدد (8) صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد (2) صورة بطاقة الرقم القومي .

3- التاريخ الوظيفى (تقارير تقويم الآداء عن ثلاث سنوات سابقة- انجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية – سابقة

الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها).

4- المقترح التطويرى للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة

العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق عدد (8) أسطوانة مدمجة (CD) من المقترح.

5- على ان يرفق بالطلب عدد ( 1 ) اصل، عدد ( 7 ) نسخ من المستندات المطلوبة بعالية .

-ويرجى الاطلاع على الشروط التفصيلية على:-

موقع الجامعة الإلكتروني:-www.ma ns.edu.eg

وموقع الحكومـة الإلكترونيـة:- www.egypt.gov.eg

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/13

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الادارة العليا وتسلم باليد في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان بمقر الإدارة العامة لجامعة المنصورة (شارع الجمهورية مبنى إدارة الجامعة) ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها .

==========



14 - تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_البحيرة يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 م .

لفروع: (شبراخيت - ابو_حمص - ايتاي_البارود - كوم_حماده - الدلنجات - ابوالمطامير - كفر_الدوار - مركز_بدر )

عنوان_المقابلات :

البحيرة: كفر_الدوار - طريق كفر الدوار ابو المطامير - شركة امان بالدور الاول علوي بالعقار المواجه ل نقطة شرطة سيدي غازي - امام الوحدة البيطرية .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم علي سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع - يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع .

3) مدير_فرع: (مركز_بدر )

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 8 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع المطلوب .

4) اوفيس_بوي : (مركز_بدر)

• مؤهل دبلوم فقط

• من ساكني مدينة بدر .

برجاء إحضار السيرة_الذاتية و صورة بطاقة الرقم القومي

للاستفسار والتواصل واتس اب فقط:

MR. Ahmed Ibrahim - 01013122033

==========



15- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإدارية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة الزقازيق

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

يختص شاغلها بالإشراف على وضع الخطط والسياسات التنفيذيه لانشطه شؤون الخدمات الإدارية المختلفه بإداره الجامعة والتى تتعلق بالتسجيل والوثائق والخدمات العامه وشئون المقر .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

قدرة فائقة على التوجيه والقيادة والتخطيط ووضع السياسات والاهداف

المهارات الفنية:

اجتياز البرامج التدريبية وفقا لنظام التدريب

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفى ( الاول أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

بيان بالحاله الوظيفيه معتمدا وموضحا به التأهيل العلمى والمؤهلات الاضافيه والخبرات النوعيه والزمنيه والوظائف الاشرافيه التي شغلها والدورات التدريبيه ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والجزاءات والاجازات ان وجدت وتقارير الكفايه للاداء عن الثلاث سنوات الاخيرة

بيان تفصيلى عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطه المختصه

مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القياديه وقدراته العلميه والعمليه ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/10/09

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالامانة الفنية للجنة القيادات بالجامعة وتقديم الطلب باسم السيد الاستاذ الدكتور /رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة على ان تكون من (3) ثلاث أصول و(8) ثمان نسخ وتسلم باليد إلى اللجنة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالجامعة ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل هذا الاعلان أو التي ترد بعد المده المحددة لقبول الطلبات أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها

=============



16 - تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_الاسكندرية يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 م.

لفروع: ( المندرة - السيوف - كرموز - العجمي - العامرية )

عنوان_المقابلات :

الاسكندرية: العجمي - الهانوفيل بحري - شركة امان بالدور الثاني امام مدرسة محمد نجيب للغات - بجوار بيتزا جدو .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (العامرية)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 8 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

4) اوفيس_بوي : (فرع_العامرية)

• مؤهل دبلوم فقط

• من ساكني العامرية .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي و بطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Ahmed Ibrahim - 01013122033

======

17 - مدير عام شئون التعاون الزراعي

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الزراعة بالدقهلية

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الدقهلية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة بمديرية الزراعة من المستوى الأول .

تختص بالاشراف على تقسيمات التعاون الزراعى بديوان المديرية و المراكز و تختص بممارسة

اختصاصات و سلطات رئيس المصلحة فى القوانين و اللوائح المالية و الادارية بالنسبة للاجهزة التى يشرف عليها .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة .

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل زراعي عالي

المستندات المطلوبة:

عدد (8) ملفات (أصل +7 صور للملفات) كل ملف يتضمن على الاتي:

1- بيان حاله وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها موضح به كل بيانات المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات.

2- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة بان السيد المذكور لم يحال الي محكمة تأديبية او جنائية طوال حياته الوظيفية.

3- بيان بأبرز الانجازات والاسهامات للمتقدم طوال مدة خدمته مدعما ذلك بالمستندات المؤيدة.

4- مقترح وافي لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط اجراءاته.

5- صورة البطاقة الرقم القومي سارية.

6- عدد (2) صورة شخصية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/26

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على من يرغب في شغل الوظيفة المعلن عنها التقدم بطلب باسم السيد الدكتور الوزير/ محافظ الدقهلية وتسليمة باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بإدارة الموارد البشرية- قسم التعيينات.

==========

18 - مدير عام الشئون الزراعية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية الزراعة بالدقهلية

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

محافظة الدقهلية

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة بمديرية الزراعة بمحافظات المستوى الأول .

تختص بممارسة إختصاصات وسلطات رئيس المصلحة فى القوانين واللوائح المالية والإدارية بالنسبة للأجهزة التى يشرف عليها.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز التدريب المقرر لشغل الوظيفة

المهارات الفنية:

القدرة على القيادة والتوجيه.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوي الوظيفي الأول (أ) ، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل زراعي عالي

المستندات المطلوبة:

عدد (8) ملفات (أصل +7 صور للملفات) كل ملف يتضمن على الاتي:

1- بيان حاله وظيفية معتمد ومختوم وحديث من الجهة التابع لها موضح به كل بيانات المتقدم وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات.

2- شهادة قانونية معتمدة ومختومة وحديثة بان السيد المذكور لم يحال الي محكمة تأديبية او جنائية طوال حياته الوظيفية.

3- بيان بأبرز الانجازات والاسهامات للمتقدم طوال مدة خدمته مدعما ذلك بالمستندات المؤيدة.

4- مقترح وافي لتطوير الوحدة او أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط اجراءاته.

5- صورة البطاقة الرقم القومي سارية.

6- عدد (2) صورة شخصية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/26

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

على من يرغب في شغل الوظيفة المعلن عنها التقدم بطلب باسم السيد الدكتور الوزير/ محافظ الدقهلية وتسليمة باليد للأمانة الفنية للجنة القيادات بإدارة الموارد البشرية- قسم التعيينات.

=======



19 - تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_القاهرة_الجيزة_القليوبية يوم الاثنين الموافق 04 اكتوبر 2021

برجاء_ارتداء_الكمامة_اثناء_التواجد_بالفرع

العنوان : حدائق القبة 123 شارع مصر و السودان – عمارة المحروسة – الدور الاول – بجوار البنك الاهلي

من الساعة 10 صباحاً الى 3 عصراً

الوظائف المطلوبة:

1. أخصائي تمويل ( 80% من الوظيفة عمل ميداني )

2. رئيس مجموعة لفروع القاهرة و القليوبية و الجيزة

مكان الفروع:

القاهرة ( شبرا مصر / دار السلام / حلوان / المرج / المطرية / حدائق القبة / مدينة نصر )

الجيزة ( المنيب / فيصل / امبابة / العياط )

القليوبية ( قليوب / شبين القناطر / شبرا الخيمة / بنها / طوخ )

متطلبات الوظائف:

• مؤهل عالي مناسب.

• مهارة عالية في التواصل والتعامل مع الآخرين.

• إلمام كافي بطبيعة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع القدرة على تقييم أدائها.

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

للتواصل تليفون - واتساب:

استاذة / نورهان : 01029715767

===========

20 - مدير الإدارة القانونية (إدارة أشرافية)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر لنائب رئيس مجلس الإدارة.

يختص شاغل هذه الوظيفة بكافة الأعمال ذات الطابع القانوني.

يختص شاغل الوظيفة بالإشراف على أعمال القضايا والتحقيقات والرأي والعقود.

ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

إجتياز البرامج التدريبية وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

المهارات الفنية:

الإلمام بالقوانين والقرارات واللوائح العامة مع قدرة على القيادة والتوجيه والإشراف.

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

القدرة على التعامل مع الحاسب الالي.

تقديم الاستشارات القانونية في كافة القرارات المتخذة من قبل الادارة وصياغة العقود والمذكرات والمثول امام المحاكم والهيئات والتحقيق فيما يصدر من شكاوى او اخطاء داخلية وخارجية ووضع اللوائح الداخلية للمنشأة فيما لا يتعارض مع قواعد ومبادئ قانون العمل.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في الوظيفة الأدنى مباشــرة والقيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

ليسانس حقوق او شريعة وقانون ويفضل الحاصلون على مؤهلات علمية أعلى

المستندات المطلوبة:

1. بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والجزاءات.

2. تقارير الكفاية للأداء عن السنتين الأخيرتين.

3. الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها).

4. الاشتــــــراك في المؤتمرات وإعداد البحـــــــــوث– خطابات الشكر والتقدير، واي بيانات أخري يود المتقدم إضافتها.

5. بيان تفصيلي عن أبرز إنجازات المتقدم واسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة.

6. المستندات الدالة على مستوي المهارات والقدرات العلمية للمتقدم من مؤهلات أعلي وإجادة لغات أجنبية.

7. مقترح تطوير وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وترفق نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة CD.

8. صورة طبق الأصل من من شهادة الميلاد + صورة بطاقة الرقم القومي.

9. صحيفة الحالة الجنائية.

10. خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات.

11. عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- علي أن يتم تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر من أصل و8 صور على أن ترد خلال شهر من تاريخ النشر المحدد بالإعلان علما بأنه لا يلتفت الى الطلبات التي تقدم عن طريق البريد أو التي ترد قبل أو بعد ميعاد الإعلان أو الغير مستوفاة للشروط أعلاه.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

- تقدم الطلبات باسم السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك على النموذج المخصص طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة وتسلم باليد بمبني وزارة النقل – الدور الثاني - الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 105 شارع القصر العيني بجوار مجلس الشيوخ خلال المدة الموضحة انفاً اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

- علي أن يتم استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة الوصف الموجودة طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية وكذا توافر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

=======

21 - تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_الدقهلية يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021 م

لفروع: ( السنبلاوين - اجا - بلقاس - دكرنس - المنصورة )

عنوان_المقابلات :

الدقهلية: المنصورة - المشاية السفلية - ش صابر الاشقر امام ملاهي بيبو لاند - شركة امان بجوار قنديل مصر .

المواعيد من ١٠ ص ل 3 م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: ( السنبلاوين - اجا - سندوب - منية سندوب - محله دمنه - طلخا - ميت العامل - كفر بداوي - الخيرية - نبروه - بلقاس - دكرنس )

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (السنبلاوين - اجا - المنصورة - دكرنس - بلقاس)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: ( السنبلاوين - المنصورة )

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

•برجاء إحضار صورة المؤهل الدراسي و البطاقة الشخصية.

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

01069097007

MR. Mohamed Ali

============



22 - تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة - عن رغبتها فى شغل الوظائف التالية في محافظة_الشرقية يومي الثلاثاء و الاربعاء الموافقين 28 & 29 سبتمبر 2021م للتعيين بالفروع_الاتية:

( ديرب_نجم - الزقازيق - ابوحماد - فاقوس - كفر_صقر )

عنوان_المقابلات :

الشرقية: كفر_صقر - حي النهضة - ش الجمهورية - برج عسكر - الدور الثاني علوي امام البنك الاهلي المصري

.

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: ( ديرب_نجم - الزقازيق - ابو_كبير - فاقوس- بلبيس - كفر_صقر)

المهام_الوظيفة:

• الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

• شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

• الاستعلام وجمع البيانات و إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي و السلوكي للعميل .

متطلبات_الوظيفة:

• مؤهل عالي_فقط .

• خريجين فقط .

• يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

• حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: ( ديرب_نجم - الزقازيق - ابوحماد - فاقوس - بلبيس - ابو_كبير - كفر_صقر )

المتطلبات_الوظيفة:

• مؤهل عالي مناسب.

• خريجين فقط.

• خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

• أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع : (فرع_كفر_صقر)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4) اوفيس_بوي : (فرع_كفر_صقر)

• مؤهل دبلوم فقط

• من ساكني مدينة كفر صقر .

- يرجي احضار صورة من المؤهل الدراسي و البطاقة الشخصية .

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Mohamed Ali - 01069097007

========

23 - مدير عام الإدارة العامة للهندسة المدنية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للنقل النهري

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة علي رأس الإدارة العامة للهندسه المدنيه احدى الإدارات التابعه للادارة المركزيه للشئون الفنيه وتخص بالاشراف علي تنفيذ المشروعات المدنيه والملاحيه ومتابعتها

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام علي الاقل في وظيفه من المستوي الوظيفي الاول (أ) او قضاء مدة كلية مقدارها سبعه عشر عاماً علي الاقل تتفق مع طبيعه عمل الوظيفه.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي عالي مناسب

المستندات المطلوبة:

فعلى السادة الراغبين لشغل هذه الوظيفة سحب طلب من الشئون الإدارية وتقديمه باسم السيد اللواء أ.ح/ رئيس مجلس الإدارة مستوفياً الدمغة على أن يتضمن الطلب ما يلى :

- المؤهل الدراسى- سنة التخرج أو الكلية أو المعهد والتقدير العام.

- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة العامة للنقل النهري.

- عدد سنوات الخدمة الفعلية.

- الأعمال التى باشرها المتقدم وخبراته السابقة والتى تفيد فى مباشرة الوظيفة المتقدم لها.

- البرامج التدريبية التى حضرها أو ساهم فيها المتقدم.

- بيان بأبرز الإنجازات وإسهاماته فى مجالات عمله وكذا مقترحاته لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير وتبسيط إجراءات العمل فى الوظيفة المتقدم إليها.

- الوظائف الإشرافية التى شغلها المتقدم.

- تقارير أو بيانات كفاية الأداء عن السنوات السابقة.

- أى بيانات أو معلومات إضافية تفيد المتقدم لشغل الوظيفة عند إجراء المفاضلة.

- تقدم الطلبات خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان .

يتم مراجعة الملفات بالشئون الإدارية لدى الأمانة الفنية للوظائف القيادية قبل التسليم على أن تقدم البيانات السابقة بملف أصل وسبع نسخ .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

(التقدم بطلب باليد شخصياً على النموذج المعد بالشئون الإدارية – الزهراء – اثر النبي– مصر القديمة)

=====