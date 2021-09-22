عمرو محمود ياسين: حزنت على مرض ياسمين عبدالعزيز رغم أزمتي معها

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لاقتراحات اماكن الخروج

كتب: أحمد مصطفى

أعرب الفنان عمرو محمود ياسين عن سعادته بعودة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشفائها، مشيراً إلى أنه كان يدعو الله دائماً لها بالشفاء، وأنه مهما كانت الخلافات بينهما سيظلا زملاء وأصدقاء، بحسب تعبيره.

وقال عمرو محمود ياسين في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» إنه بمجرد مرض ياسمين نسي كل الخلافات، تذكر فقط أنها زميلته وصديقته «واكلين مع بعض عيش وملح»، وحزن للغاية على مرضها، وكان على تواصل دائم مع زوجها الفنان أحمد العوضي للاطمئنان عليها.

وأشار أن أصل الأزمة التي نشبت بينه وبين ياسمين أنه لا يقبل التدخل في عمله من أي شخص، نظرًا لأنه يمتلك الحقوق الأدبية الكاملة التي تمنحه أحقية رسم سيناريو الحلقة الأخيرة دون تدخل المخرج أو أبطال العمل، ولكنه يترك باب الاقتراحات مفتوحًا لمختلف الآراء، ولا يستطيع أحد أن يجبره على تغيير رأيه.

وأشار عمرو إلى أنه سعيد جداً بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل «اللي مالوش كبير»، بالإضافة إلى نجاح ابنه عمرو في المسلسل، مشيرًا إلى أنه شارك في المسلسل بترشيح من ياسمين عبدالعزيز وليس منه كما أشيع.

وأوضح عمرو ياسين: «ابني كان بيلعب كرة قدم ولكن بعد إصابته فكر في دخول مجال التمثيل، وجينات التمثيل موجودة عنده، نظرًا لأن عائلته بالكامل فنانين، وبالطبع دعمته وساعدته، وهذا ليس عيباً، من الطبيعي أن أدعم ابني، ولكن الموهبة هي من أهلته للمشاركة في الأعمال.

وعن أعماله المقبلة قال: «أنا بجهز لجزء ثان من مسلسل قدمته من قبل، ولكن لن أكشف عن اسمه، فضلاً عن مسلسل آخر سيكون خارج السباق الرمضاني، بالإضافة لفيلم سينمائي سيكون ضخم الإنتاج».

مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي كتبه عمرو محمود ياسين وقامت ببطولته ياسمين عبدالعزيز تدور احداثه حول اجبار والد غزل على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

المسلسل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، ايمان السيد، عايدة رياض، هبه الإتربي، بسنت النبراوي، احمد سعيد عبدالغني ومن تأليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري.