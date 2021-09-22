مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة يعود من جديد بعد غياب عامين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعود مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في نسخته التاسعة بعروض الفنون الأدائية الأكثر إبهاراً وتنوعاً طوال فترة المهرجان التي تستمر من 1 إلى 22 أكتوبر.

يضم البرنامج عددًا من العروض يقدمها فنانون من مصر ومن مختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع عدد من المراكز الثقافية والسفارات والمؤسسات الفنية العالمية.

تنطلق أولى عروض برنامج الفنون الأدائية يوم الأحد 6 من أكتوبر على مسرح الفلكي وهو عرض «رويدو» من تشيلي– ولأول مرة في دي-كاف يتم استقبال عرض من تشيلي، يجمع «رويدو» بين العرض الحي والتكنولوجيا السمعية البصرية.

ويعرض «رويدو» في العالم العربي لأول مرة من خلال دي-كاف.وتعني كلمة رويدو الضوضاء في اللغة الإسبانية، ويمزج العرض بين التكنولوجيا الحديثة والأحاسيس الإنسانية. رويدو من إنتاج «لا ليكوادورا»، وهي مؤسسة فنية تشيلية مهتمة بالفنون متعددة المجالات.

عرض "رويدو: ضوضاء" من تشيلي

ويوم الاثنين 11 أكتوبر، يعرض «أكزاك» من فرنسا على مسرح الفلكي وهو عرض رقص يجمع ١٢ راقصـًا مصر وفرنسا والمغرب وتونس وبوركينا فاسو، العرض من تصميم الراقصان هالة فطومي وإيريك لاموريكس.عنوان العرض (أكزاك) مشتق من الكلمة التركية (أكساك) والتي تعني العرج. يخلق «أكزاك» عرض فني متناغم عن طريق مجموعة من الراقصين الموهوبين في إطار فني متعدد الأشكال متجاوز للحدود الجغرافية.أمّا يوم الخميس والجمعة 16 و17 من أكتوبر يستقبل مهرجان دي-كاف في ساحة روابط للفنون عرض عرائس حي مع الموسيقى بعنوان «نغمات الجسد السوريالية» من الدنمارك. العرض يمزج فن العرائس مع الموسيقى الإليكترونية والرقص المعاصر. العرض من إنتاج سو فلانك فيوري وِت، وهي مؤسسة عروض أدائية دنماركية تهتم بالأعمال الإبداعية. وقد نجحت من خلال عرضها (تراب) في ٢٠١٦ أن تحصل على إشادات عالمية. ونال العرض جائزة المجلس الدنماركي للفنون في الإخراج، جائزة جسبر بيدرسون.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

ويعرض لأول مرة في العالم من خلال مهرجان دي-كاف «التي سكنت البيت قبلي» من فرنسا يوم الأربعاء 20 و21 من أكتوبر في ساحة روابط للفنون للمخرج الفرنسي هنري جول جليان بمشاركة الشاعرة السورية رشا عمران، ويقدم العرض أجزاء من ديوان الشاعرة يحمل نفس الاسم بطريقة مبتكرة باللغتين العربية والفرنسية باستخدام ثلاث عناصر رئيسية «الشعر والموسيقى والتمثيل». ستلقي رشا عمران الأشعار بالعربية وستقدم الممثلة السورية ناندا محمد الأشعار بالفرنسية أما الفنانة الفرنسية إيزابيل دوتوا ستقوم بغناء مقاطع من الأشعار.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

ويختتم مهرجان دي-كاف النسخة التاسعة بـ«ذكريات لورد» من فرنسا يوم الأربعاء 22 من أكتوبر على مسرح الفلكي. «ذكريات لورد» عرض رقص معاصر صممه الفنان الفرنسي أوليفييه ديبوا ويشترك معه 35 راقص آخر هواه ليشكلوا معاً لوحة استعراضية على إيقاعات موسيقية لفرانسوا كافين. أوليفييه ديبوا هو أحد الراقصين الفرنسيين المعاصرين المعروفين عالميـًا وصُنف بين أفضل ٢٥ راقصـًا في العالم وفقًا لمجلة اوروبا للرقص.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

تلتزم إدارة مهرجان دي-كاف بكافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق تدابير السلامة للحد من انتشار الفيروس، فتم تطعيم النسبة الأكبر من فريق العمل. بالإضافة لتوفير كافة وسائل التعقيم للجمهور، مع تحديد نسبة حضور لا تتخطى ال 50% من نسبة استيعاب المسارح وأماكن العرض