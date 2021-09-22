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مقتل 5 أشخاص في هجوم بإطلاق نار و4 تفجيرات في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان

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مقتل 5 أشخاص في هجوم بإطلاق نار و4 تفجيرات في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان مقتل 5 أشخاص في هجوم بإطلاق نار و4 تفجيرات في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان

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أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، جراء هجوم بإطلاق نار و4 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية ننكرهار شرق أفغانستان.

وذكرت قناة «طلوع نيوز» أن مجموعة مسلحين فتحوا النار في منطقة قاعدة القوات الحدودية للحكومة السابقة ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

كما شهدت مناطق متفرقة من المدينة تزامنا مع ذلك 4 تفجيرات أودت بحياة شخصين كما أدت إلى إصابة 3 آخرين.

وأشارت القناة إلى أن هدف الهجوم لم يتبين حتى الآن ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، بينما أكدت سلطات ولاية ننكرهار أن كل القتلى والمصابين سقطوا من المدنيين ولا أحد بينهم ينتمي لحركة «طالبان».

وتمثل ولاية ننكرهار أكبر معقل لتنظيم «الدولة الإسلامية- ولاية خرسان»، الذي يعتبر عدوا لدودا لحركة «طالبان».

وسبق أن ذكرت مصادر محلية أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا يوم 18 سبتمبر جراء سلسلة تفجيرات هزت جلال آباد، فيما أدى تفجير آخر استهدف سيارة لـ«طالبان» في شيرزاد إلى مقتل طفل.

وأعلن «داعش» عن مسؤوليته عن كلا الهجومين.

المصرى اليوم

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