91 معلومة عدلية تهمك

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أصدرت وزارة العدل ملفا يضم 91 معلومة عدلية تهم المستفيدين، إضافة إلى أهم المستجدات في قطاعات الوزارة كافة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني 91.

واشتمل الملف على تعريف بالتشريعات الأبرز، بالإضافة إلى القرارات، إلى جانب مجموعة من الخدمات منها التقاضي الإلكتروني وما يتضمنه من إجراءات، وخدمات قطاع التنفيذ.

ويحتوي الملف على أهم المعلومات المتعلقة بقطاع التوثيق، كنظام التوثيق الجديد وما سيحققه من تعزيز للأمن العقاري وتعزيز لمبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التوثيق.

وتضمن الملف شرحًا لمجموعة من الخدمات العدلية الإلكترونية، منها كيفية التقدم بصحيفة الدعوى، واستئناف الحكم، والترافع الكتابي، وتقديم طلب تنفيذ جديد، وإصدار فاتورة سداد عبر ناجز Najiz.sa، إضافة إلى كيفية إصدار فاتورة إلكترونية، وكيف تتم عملية الإفراغ العقاري الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

ويمكن الاطلاع على الملف من خلال هذا الرابط https://www.moj.gov.sa/Documents/91Facts.pdf