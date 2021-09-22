كورونا.. العراق يسجّل 2906 إصابات جديدة و1028 بالأردن و97 بقطر

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خلال الساعات الـ24 الماضية

‬سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1984399 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21949، فيما تم تسجيل 4989 حالة شفاء جديدة، مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 1877261 حالة.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 816574 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 793689 حالة شفاء بعد تسجيل 888 حالة إضافية، كما سجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10637 حالة.

قطر

سجلت قطر 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ضمن المجتمع، و41 حالة ضمن المسافرين.

وأفادت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم بشفاء 128 مصابا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 233728 حالة.