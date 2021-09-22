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سفير الصومال يشيد بمبادرة «ادرس في »

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سفير الصومال يشيد بمبادرة «ادرس في مصر» سفير الصومال يشيد بمبادرة «ادرس في »

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شارك السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في أعمال المنتدى الإقليمي الاول للتعليم المفتوح في الدول العربية المنعقد بجامعة الجلالة، تحت رعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وأكد السفير الصومالي في بيان له اليوم الاربعاء، اهمية المشروع الإقليمي «دعم عملية التشاور في مجال العلم المفتوح في المنطقة العربية والذي يتم تنفيذه من قبل اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجها الشكر إلى دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لما يقدمه من دعم إلى الدول الافريقية وخاصة الصومال من خلال تقديم التسهيلات والتيسيرات للطلاب الصوماليين وقبولهم للدراسة بالجامعات المصرية وتعزيز جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بين والصومال.

وأعرب السفير الصومالي عن سعادته بعقد مثل هذه المنتديات، حيث تعكس اهتمام مصر الكبير بالعلم والبحث العلمي، مشيدا بما تشهده مصر من طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على كافة المستويات وعودتها إلى دورها الريادي في مجال التعليم والبحث العلمي حيث كانت لها بصمة كبيرة في افريقيا والعالم العربي على مر التاريخ.

وأشاد السفير الصومالي بمبادرة «إدرس في مصر» والتي تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب من الصومال، للدراسة بالجامعات المصرية في مختلف المجالات الدراسية، مثمنا الجهود المصرية الداعمة للمصالح المشتركة بين البلدين لاسيما التعاون في المجالات العلمية والتعليمية.

المصرى اليوم

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